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Barcelona, Arda Turan için formül arıyor

İspanya'da yayınlanan Mundo Deportivo gazetesi, Arda Turan ile ilgili bir habere geniş yer ayırdı. Gazeteye göre; Barcelona, Arda Turan'ı elden çıkarmak için çözüm üretmeye çalışıyor.

Barcelona, Arda Turan için formül arıyor

NTV Spor'un haberine göre, Mundo Deportivo gazetesi, Barcelona kulübü yöneticileriyle Portekizli menajer Jorge Mendes'in dün 3 saat süren bir toplantıda bir araya geldiğini yazdı.

Gazetenin haberine göre; görüşmede Arda Turan'ın Barcelona'daki geleceği de masaya yatırıldı.

"Çok gizli" başlığıyla ilk sayfadan duyurulan haberde; Barcelona. Arda Turan ve Andre Gomes ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Bu nedenle kulüp yönetimi, Mendes'in transfer haklarına sahip olduğu diğer oyuncuların durumunu Portekizli menajerle görüştü. Toplantıda Mendes'in Monaco'dan Fabinho, Benfıca'dan Semedo ve Valencia'dan Cancelo'yu Barcelona'ya önerdiği; Mundo Deportıvo gazetesi tarafından gündeme getirildi. 

Gazete, Arda Turan'a Çin Ligi'nin yanı sıra; Premier Lig, Serie A ve Türkiye'den de talip takımların bulunduğunu öne sürdü. Bununla birlikte Sportıng Lizbon'un da Arda Turan'ı kadrosunda görmek istediği iddia edildi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #barcelona #Arda Turan #İspanya
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