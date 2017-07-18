İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 2016-17 sezonunda 708 milyon avro gelir elde etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibi, 2016-17 sezonunda 708 milyon avro gelirle kulüp tarihinin rekorunu kırdı.
Barcelona Kulübü, 18 milyon avro net kazanç elde edildiğini belirterek, 2021'de 1 milyar avro gelire ulaşmayı hedefledikleri stratejik plan doğrultusunda oluşan tablonun yönetim tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 2016-17 sezonunda 708 milyon avro gelir elde etti.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 2016-17 sezonunda 708 milyon avro gelir elde etti.
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