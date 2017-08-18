TRT Spor'un haberine göre, Barcelona, adı bir süredir Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın kiralık olarak takımdan ayrılmasına onay vermedi.
Katalan kulübünün, tecrübeli oyuncunun bonservisiyle gitmesine sıcak baktığı belirtiliyor.
Gelişme üzerine Arda Turan'ın Galatasaray'a transferinin gündemden düştüğü öne sürüldü.
ÖZBEK, ARDA TURAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Öte yandan, Galatasaray Kulübü başkanı Dursun Özbek'in Arda Turan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.
Sarı kırmızılı ekibe transfer konusunun ele alındığı görüşmede, Yıldız oyuncunun, kariyerine Barcelona'da devam etmek istemediğini dile getirdiği bildirildi.
30 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde Manchester United ile görüşeceği öne sürülüyor.
ulusal.com.tr
Barcelona, adı bir süredir Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın kiralık olarak takımdan ayrılmasına onay vermedi
TRT Spor'un haberine göre, Barcelona, adı bir süredir Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın kiralık olarak takımdan ayrılmasına onay vermedi.
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