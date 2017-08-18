Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı
Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı
Büyük operasyon: Onlarca gözaltı var
Büyük operasyon: Onlarca gözaltı var
21 ilde harekete geçildi
21 ilde harekete geçildi
Bir kötü haber de Şanlıurfa'dan!
Bir kötü haber de Şanlıurfa'dan!

Barcelona'dan Arda Turan kararı

Barcelona, adı bir süredir Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın kiralık olarak takımdan ayrılmasına onay vermedi

Barcelona'dan Arda Turan kararı

TRT Spor'un haberine göre, Barcelona, adı bir süredir Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın kiralık olarak takımdan ayrılmasına onay vermedi.

Katalan kulübünün, tecrübeli oyuncunun bonservisiyle gitmesine sıcak baktığı belirtiliyor.

Gelişme üzerine Arda Turan'ın Galatasaray'a transferinin gündemden düştüğü öne sürüldü.

ÖZBEK, ARDA TURAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Galatasaray Kulübü başkanı Dursun Özbek'in Arda Turan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Sarı kırmızılı ekibe transfer konusunun ele alındığı görüşmede, Yıldız oyuncunun, kariyerine Barcelona'da devam etmek istemediğini dile getirdiği bildirildi.

30 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde Manchester United ile görüşeceği öne sürülüyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #barcelona #Arda Turan #Galatasaray
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir korucu şehit oldu
Sonraki Haber
Barcelona'dan Arda Turan kararı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.