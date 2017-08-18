İspanyol ekibi Barcelona'da futbolcular, kentte yaşanan terör saldırısı nedeniyle Real Betis karşılaşmasında, arkasında "Barcelona" yazılı formalarla mücadele edecek.

İspanyol ekibi Barcelona'da futbolcular, kentte yaşanan terör saldırısı nedeniyle Real Betis karşılaşmasında, arkasında "Barcelona" yazılı formalarla mücadele edecek.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Katalan ekibinin 20 Ağustos Pazar günü Real Betis'i konuk edeceği karşılaşmaya, Barcelona kentinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak amacıyla, arkasında futbolcu isimleri yerine "Barcelona" yazılı formalarla çıkacağı bildirildi.



Öte yandan maçın başlama vuruşundan önce bir dakikalık saygı duruşu yapılacağı ve Barcelonalı oyuncuların karşılaşmaya siyah bantla çıkacağı da hatırlatıldı.