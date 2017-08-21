La Liga'nın ilk haftasında Real Betis'i konuk eden Barcelona, rakibini 2-0 yendi.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2017-2018 sezonunun ilk haftasında Barcelona, sahasında Real Betis'i 2-0 yendi.



Ev sahibi takım, 36. dakikada Messi ve Deulofeu'nun kale önünde oluşturduğu tehlikede Real Betisli Tosca'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Barcelona, 38. dakikada Sergi Roberto'nun kaydettiği golle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.



İkinci yarıda rakibine karşı üstünlüğünü sürdüren ancak skoru değiştiremeyen Barcelona, ilk devrede bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.



Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin 35, 61 ve 81. dakikalardaki üç şutu direkten döndü. Katalan ekibinde bu sezon büyük beklentilerle transfer edilen 23 yaşındaki Gerard Deulofeu, karşılaşmayı birer gol ve asistle tamamladı.



Arda Turan yedek bekledi

Barcelona'da Arda Turan, teknik direktör Ernesto Valverde'nin tercihiyle yedek bekledi.

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