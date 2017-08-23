Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda milli sporcu Başak Eraydın, elemelerin ilk turunda Alman Dinah Pfizenmaier'i 2-1 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.
ABD'nin New York kentinde oynanan müsabakada Başak Eraydın, Alman tenisçi Pfizenmaier ile karşı karşıya geldi.
İlk seti 7-6 kaybeden milli tenisçi, sonraki setlerde rakibine 6-4 ve 6-3'lük skorlarla üstünlük kurarak müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla elemelerde ikinci tura yükselen Başak Eraydın, bu turda Slovakya'dan Viktoria Kuzmova'nın rakibi oldu.
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda milli sporcu Başak Eraydın, elemelerin ilk turunda Alman rakibi Pfizenmaier'i 2-1 yenerek üst tura yükseldi.
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda milli sporcu Başak Eraydın, elemelerin ilk turunda Alman Dinah Pfizenmaier'i 2-1 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.
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