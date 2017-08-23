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Başak Eraydın elemelerde ikinci tura çıktı

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda milli sporcu Başak Eraydın, elemelerin ilk turunda Alman rakibi Pfizenmaier'i 2-1 yenerek üst tura yükseldi.

Başak Eraydın elemelerde ikinci tura çıktı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda milli sporcu Başak Eraydın, elemelerin ilk turunda Alman Dinah Pfizenmaier'i 2-1 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. 

ABD'nin New York kentinde oynanan müsabakada Başak Eraydın, Alman tenisçi Pfizenmaier ile karşı karşıya geldi.

İlk seti 7-6 kaybeden milli tenisçi, sonraki setlerde rakibine 6-4 ve 6-3'lük skorlarla üstünlük kurarak müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla elemelerde ikinci tura yükselen Başak Eraydın, bu turda Slovakya'dan Viktoria Kuzmova'nın rakibi oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Başak Eraydın
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