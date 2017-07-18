İsviçre'de toprak kort turnuvasına katılan 23 yaşındaki tenisçi, ilk turda Avusturyalı Haas'a 2-1 mağlup oldu.

Milli sporcu Başak Eraydın, İsviçre'de katıldığı tenis turnuvasına ilk turda veda etti.



Gstaad kasabasında düzenlenen toprak kort turnuvasında ana tabloya kalan 23 yaşındaki tenisçi, ilk turda Avusturyalı Barbara Haas ile karşılaştı.



2 saat 38 dakika süren mücadelede rakibine 6-4, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenilen Başak Eraydın, turnuvadan elendi.



Haas, ikinci turda Johanna Larsson-Viktoriya Tomova maçının galibiyle karşılaşacak.