UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşmasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Club Brugge ile 3-3 berabere kaldı.

Maça 5'inci dakikada Dennis ve 16'ncı dakikada Denswil'in ayağından gelen gollerle 2-0 geride başlayan Başakşehir, ilk yarıda birçok fırsat yakalamasına karşın golü bulamadı ve devreye 2-0'lık Brugge üstünlüğüyle girildi.



MOSSORO DEVREYE GİRDİ



Maçın ikinci yarısı ise tam bir gol düellosuna sahne oldu.



59'uncu dakikada Marcio Mossoro'nun attığı golle farkı bire indiren Başakşehir, rakip kalede baskısını arttırdı.



63'üncü dakikada Eljero Elia ile skoru dengeleyen İstanbul ekibi, 74'te tekrardan Mossoro'nun sahneye çıkmasıyla birlikte maçtaki durumu 2-0'dan 3-2'ye getirdi.



78'inci dakikada bir duran top kazanan ev sahibi ekip, Stefano Denswil'in vuruşunda golü buldu ve beraberliği yakaladı.



Maçın geri kalanında iki ekip de yakaladığı fırsatlardan yararlanamayınca, maç 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.