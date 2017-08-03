UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nu başarıyla geçen Medipol Başakşehir'in bu başarısının nasıl şekillendiği çok öncesinden belli oldu. Hizmete giren Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nu uzun süredir sıkı bir makyaja alan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetimi, maçtan önce yapılan yenilikleri medyaya gösterip anlattı. Karşılaşma öncesi verilen yemekte stadı gezen Club Brugge Başkanı da hayranlığını gizleyememiş.

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Yerli ve yabancı futbolcuların hayranlıkla baktığı Fatih Terim



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Göksel Gümüşdağ'ın bizzat kendisinin medyayı gezdirdiği bu mükemmel tesise giren bir sporcu,



ALT YAPIYA ÖZEL İLGİ



Fatih Terim Stadı'nda inşaat gözle görülmüyor ama derinde devam ediyor. Alt yapının önemine değinen Gümüşdağ, şimdi de yeni stadı gençlere verebilmek için bir başka inşaatı başlatmış. Kısa süre sonra bu alan da bittiği zaman Başakşehir'in hükümdarlığı daha uzun süreceğe benziyor. Yerli ve yabancı futbolcuların hayranlıkla baktığı Başakşehir Stadı 'nda yok, yok. Müthiş bir sağlık ve fitness merkezinden tutun da, harika bir restaurant, eğlence ve sinema salonu, bir futbolcunun her ihtiyacına karşılık veren harika donanımlı odalar, tercümanın yer almadığı ancak yabancı futbolculara üç lisanda tercüme edilen simultane ortam, müthiş denebilecek antrenman sahaları ve daha neler neler.Göksel Gümüşdağ'ın bizzat kendisinin medyayı gezdirdiği bu mükemmel tesise giren bir sporcu, 10 saate yaklaşan bir zamanda antrenman, dinlenme, masaj, sakatsa doktor kontrolü ve diğer sosyal etkinliklerle zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor.Fatih Terim Stadı'nda inşaat gözle görülmüyor ama derinde devam ediyor. Alt yapının önemine değinen Gümüşdağ, şimdi de yeni stadı gençlere verebilmek için bir başka inşaatı başlatmış. Kısa süre sonra bu alan da bittiği zaman Başakşehir'in hükümdarlığı daha uzun süreceğe benziyor.

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