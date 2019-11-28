Başakşehir Roma UEFA maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Başakşehir Roma maçı frekans bilgileri var mı?

Grupta ilk 4 maçında iki kez kazanmasını başaran turuncu-lacivertli temsilcimiz, lider durumda bulunuyor. Roma ise aynı puana sahip Borussia Mönchengladbach’ın ardından 5 puan ve ikili averajla 3’üncü sırada yer alıyor. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı son 13 maçını kaybetmeyen Başakşehir, rakibini mağlup etmesi durumunda 10 puana ulaşacak ve son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

AVRUPA KUPALARINDA 25’İNCİ KEZ

Başakşehir, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 25’inci mücadelesine çıkacak. Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 24 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan temsilcimiz, söz konusu maçlarda 24 gol atarken, kalesinde ise 34 gol gördü. Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa’da çıktığı 6 karşılaşmada 2 kez kazandı, bir maçtan eşitlikle ayrıldı, 3 maçta ise mağlup oldu.

OKAN BURUK GALİBİYETE İNANIYOR

Kritik Roma maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ekibinin Avrupa’da da yoluna devam etmeyi hak ettiğini dile getirdi. İki hafta önce A Milli Futbol Takımımızın elde ettiği başarıdan sonra kendi takımının da iyi bir örnek olmayı amaçladığını aktaran Buruk, oyuncularına olan inancını vurguladı.

J Grubu’nun ilk maçında Roma’ya 4-0 yenildiklerini ancak o günden bu yana takımında birçok şeyin değiştiğini ve sakat futbolcuların forma giyecek duruma geldiğini anımsatan Buruk, “İlk maça göre daha güçlüyüz, birçok sakat oyuncumuz iyileşti.

Roma ile mücadele etmek için hazırız. Biz, hak ettiğimiz üzere grupta ilk sıradayız. Mental olarak da ilk maçtakinin aksine Roma ile çok daha iyi mücadele etmek için hazırlandık” değerlendirmesinde bulundu.