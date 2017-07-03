Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Muhammed Lütfi Küçükyıldırım, memleketi Erzurum'da davul zurna eşliğinde çiçeklerle karşılandı

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Muhammed Lütfi Küçükyıldırım, memleketi Erzurum'da davul zurna eşliğinde karşılandı.



Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen şampiyonada erkekler serbest stil 74 kiloda üçüncü olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Muhammed Lütfi Küçükyıldırım, memleketi Erzurum'a geldi.



Milli sporcuyu, Erzurum Havalimanı'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses karşıladı. Davul zurna eşliğinde çiçeklerle karşılanan Muhammed Lütfi Küçükyıldırım'a, sporseverler sevgi gösterilerinde bulundu.



Ay-yıldızlı güreşçi, kendisini karşılayanlarla davul zurna eşliğinde bir süre halay çekerek, elde ettiği başarıyı kutladı.



Güngör Şenses, başarısından dolayı Muhammed Lütfi Küçükyıldırım'ı kutlayarak, "Sporcumuzun Avrupa'daki derecesi, bizim için önemli bir moral oldu.

Artık Lütfi pehlivandan ve diğer güreşçilerimizden Avrupa şampiyonluğunu bekliyoruz." diye konuştu.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Muzaffer Şahin ile Güreş İl Temsilcisi Baddal Alpkılıç da milli sporcuyu başarısından dolayı kutladı.