Bir ilki gerçekleştirdi! Ders çıkarılacak bir ‘deha’ hikâyesi
Bir ilki gerçekleştirdi! Ders çıkarılacak bir ‘deha’ hikâyesi
FETÖ sanıklarına tek tip elbise için harekete geçildi
FETÖ sanıklarına tek tip elbise için harekete geçildi
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
Lunaparkta eğlence treni devrildi
Lunaparkta eğlence treni devrildi

Başbakan Yıldırım, Başpehlivan Balaban'ı tebrik etti

Başbakan Yıldırım, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Balaban'ı kutladı.

Başbakan Yıldırım, Başpehlivan Balaban'ı tebrik etti

Başbakan Binali Yıldırım, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan İsmail Balaban'ı kutladı.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde rakibini yenerek başpehlivanlık ünvanını kazanan Balaban'a tebrik telgrafı gönderdi.

Balaban, Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen başpehlivanlık final mücadelesinde rakibi Orhan Okulu'yu mağlup ederek altın kemeri takmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Başbakan #Kırkpınar #yağlıgüreş
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Çin yolculuğu başlıyor
Sonraki Haber
Maliye Bakanı Naci Ağbal: 6 aylık bütçe açığı 25.2 milyar lira
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.