Başbakan Yıldırım, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Balaban'ı kutladı.

Başbakan Binali Yıldırım, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan İsmail Balaban'ı kutladı.



Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde rakibini yenerek başpehlivanlık ünvanını kazanan Balaban'a tebrik telgrafı gönderdi.



Balaban, Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen başpehlivanlık final mücadelesinde rakibi Orhan Okulu'yu mağlup ederek altın kemeri takmıştı.