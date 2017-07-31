Başbakan Binali Yıldırım, olimpiyat şampiyonu İşitme Engelliler Erkek Milli Futbol Takımı ile mili tekvandocu Merve Yazıcı'yı kutladı.
Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Binali Yıldırım, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Erkek Milli
Futbol Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir'e ve şampiyonada altın madalya
kazanan Yazıcı'ya birer tebrik telgrafı gönderdi.
Başbakan Binali Yıldırım, olimpiyat şampiyonu İşitme Engelliler Erkek Milli Futbol Takımı ile mili tekvandocu Merve Yazıcı'yı kutladı.
Başbakan Binali Yıldırım, olimpiyat şampiyonu İşitme Engelliler Erkek Milli Futbol Takımı ile mili tekvandocu Merve Yazıcı'yı kutladı.
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