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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Kura çekimi sonucu Galatasaray A Grubu'nda, Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi B Grubu'nda yer aldı

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2017-2018 sezonu kura çekimi yapıldı.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen kura çekiminde, turnuvada Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe, Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin grupları belli oldu.

Kura çekimi sonucu Galatasaray A Grubu'nda, Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi ise B Grubu'nda yer aldı. Gruplarda ilk 4 sırada yer alan takımlar, üst tura yükselecek.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 11 Ekim'de başlayacak yeni sezon öncesi gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu: Galatasaray, Castors Braine (Belçika), USK Prag (Çekya), Sopron Basket (Macaristan), ESBVA-LM, Bourges Basket (Fransa), Dinamo Kursk (Rusya), Elemelerden gelecek takım
B Grubu: Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi, Wisla Can-Pack (Polonya), Famila Schio (İtalya), CB Avenida (İspanya), Nadezhda, UMMC Ekaterinburg (Rusya), Elemelerden gelecek takım

Etiketler; #Yakın Doğu Üniversitesi #Galatasaray #fiba kadınlar avrupa ligi #fenerbahçe #basketbol
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