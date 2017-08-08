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Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı fikstürü belli oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunda ilk yarıda oynanacak maçların fikstürü belli oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı fikstürü belli oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunda ilk yarıda oynanacak maçların fikstürü belli oldu.

Ligde yeni sezonda ilk yarıdaki 15 haftanın fikstürü şöyle:

1. Hafta:

TOFAŞ-Darüşşafaka Basketbol

Yeşilgiresun Belediyespor-Uşak Sportif

Trabzonspor-Beşiktaş Sompo Japan

Demir İnşaat Büyükçekmece-Sakarya Büyükşehir Belediyespor

Eskişehir Basket-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Fenerbahçe Doğuş-Banvit

Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes

Galatasaray Odeabank-Gaziantep Basketbol

2. Hafta:

Uşak Sportif-TOFAŞ

Beşiktaş Sompo Japan-Yeşilgiresun Belediyespor

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece

Banvit-Eskişehir Basket

Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş

Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka

Darüşşafaka Basketbol-Galatasaray Odeabank

3. Hafta:

TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan

Yeşilgiresun Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor

Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Demir İnşaat Büyükçekmece-Banvit

Eskişehir Basket-Anadolu Efes

Fenerbahçe Doğuş-Gaziantep Basketbol

Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank

Uşak Sportif-Darüşşafaka Basketbol

4. Hafta:

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Yeşilgiresun Belediyespor

Banvit-Trabzonspor

Anadolu Efes-Demir İnşaat Büyükçekmece

Gaziantep Basketbol-Eskişehir Basket

Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe Doğuş

Darüşşafaka Basketbol-Pınar Karşıyaka

Beşiktaş Sompo Japan-Uşak Sportif

5. Hafta

TOFAŞ-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Yeşilgiresun Belediyespor-Banvit

Trabzonspor-Anadolu Efes

Demir İnşaat Büyükçekmece-Gaziantep Basketbol

Eskişehir Basket-Galatasaray Odeabank

Fenerbahçe Doğuş-Pınar Karşıyaka

Uşak Sportif-Sakarya Büyükşehir Belediyespor

Beşiktaş Sompo Japan-Darüşşafaka Basketbol

6. Hafta:

Banvit-TOFAŞ

Anadolu Efes-Yeşilgiresun Belediyespor

Gaziantep Basketbol-Trabzonspor

Galatasaray Odeabank-Demir İnşaat Büyükçekmece

Pınar Karşıyaka-Eskişehir Basket

Darüşşafaka Basketbol-Fenerbahçe Doğuş

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Uşak Sportif

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan 

7. Hafta:

TOFAŞ-Anadolu Efes

Yeşilgiresun Belediyespor-Gaziantep Basketbol

Trabzonspor-Galatasaray Odeabank

Demir İnşaat Büyükçekmece-Pınar Karşıyaka

Eskişehir Basket-Fenerbahçe Doğuş

Uşak Sportif-Banvit

Beşiktaş Sompo Japan-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Basketbol 

8. Hafta:

Gaziantep Basketbol-TOFAŞ

Galatasaray Odeabank-Yeşilgiresun Belediyespor

Pınar Karşıyaka-Trabzonspor

Fenerbahçe Doğuş-Demir İnşaat Büyükçekmece

Darüşşafaka Basketbol-Eskişehir Basket

Anadolu Efes-Uşak Sportif

Banvit-Beşiktaş Sompo Japan

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor 

9. Hafta:

TOFAŞ-Galatasaray Odeabank

Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka

Trabzonspor-Fenerbahçe Doğuş

Demir İnşaat Büyükçekmece-Eskişehir Basket

Uşak Sportif-Gaziantep Basketbol

Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Banvit

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Basketbol

10. Hafta:

Pınar Karşıyaka-TOFAŞ

Fenerbahçe Doğuş-Yeşilgiresun Belediyespor

Eskişehir Basket-Trabzonspor

Darüşşafaka Basketbol-Demir İnşaat Büyükçekmece

Galatasaray Odeabank-Uşak Sportif

Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan

Anadolu Efes-Sakarya Büyükşehir Belediyespor

Banvit-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 

11. Hafta:

TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş

Yeşilgiresun Belediyespor-Eskişehir Basket

Trabzonspor-Demir İnşaat Büyükçekmece

Uşak Sportif-Pınar Karşıyaka

Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray Odeabank

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes

Banvit-Darüşşafaka Basketbol 

12. Hafta:

Eskişehir Basket-TOFAŞ

Demir İnşaat Büyükçekmece-Yeşilgiresun Belediyespor

Darüşşafaka Basketbol-Trabzonspor

Fenerbahçe Doğuş-Uşak Sportif

Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan

Galatasaray Odeabank-Sakarya Büyükşehir Belediyespor

Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Anadolu Efes-Banvit

13. Hafta:

TOFAŞ-Demir İnşaat Büyükçekmece

Yeşilgiresun Belediyespor-Trabzonspor

Uşak Sportif-Eskişehir Basket

Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Doğuş

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank

Banvit-Gaziantep Basketbol

Anadolu Efes-Darüşşafaka Basketbol 

14. Hafta:

Trabzonspor-TOFAŞ

Darüşşafaka Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor

Demir İnşaat Büyükçekmece-Uşak Sportif

Eskişehir Basket-Beşiktaş Sompo Japan

Fenerbahçe Doğuş-Sakarya Büyükşehir Belediyespor

Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Galatasaray Odeabank-Banvit

Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes

15. Hafta:

TOFAŞ-Yeşilgiresun Belediyespor

Uşak Sportif-Trabzonspor

Beşiktaş Sompo Japan-Demir İnşaat Büyükçekmece

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş

Banvit-Pınar Karşıyaka

Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank

Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Basketbol


Kaynak: AA
Etiketler; #basketbol #süper #ligi #ilk #yarı #fikstürü #tahincioğlu #maç
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