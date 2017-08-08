Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunda ilk yarıda oynanacak maçların fikstürü belli oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunda ilk yarıda oynanacak maçların fikstürü belli oldu.



Ligde yeni sezonda ilk yarıdaki 15 haftanın fikstürü şöyle:



1. Hafta:



TOFAŞ-Darüşşafaka Basketbol



Yeşilgiresun Belediyespor-Uşak Sportif



Trabzonspor-Beşiktaş Sompo Japan



Demir İnşaat Büyükçekmece-Sakarya Büyükşehir Belediyespor



Eskişehir Basket-İstanbul Büyükşehir Belediyespor



Fenerbahçe Doğuş-Banvit



Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes



Galatasaray Odeabank-Gaziantep Basketbol



2. Hafta:



Uşak Sportif-TOFAŞ



Beşiktaş Sompo Japan-Yeşilgiresun Belediyespor



Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece



Banvit-Eskişehir Basket



Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş



Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka



Darüşşafaka Basketbol-Galatasaray Odeabank



3. Hafta:



TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan



Yeşilgiresun Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor



Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor



Demir İnşaat Büyükçekmece-Banvit



Eskişehir Basket-Anadolu Efes



Fenerbahçe Doğuş-Gaziantep Basketbol



Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank



Uşak Sportif-Darüşşafaka Basketbol



4. Hafta:



Sakarya Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Yeşilgiresun Belediyespor



Banvit-Trabzonspor



Anadolu Efes-Demir İnşaat Büyükçekmece



Gaziantep Basketbol-Eskişehir Basket



Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe Doğuş



Darüşşafaka Basketbol-Pınar Karşıyaka



Beşiktaş Sompo Japan-Uşak Sportif



5. Hafta



TOFAŞ-İstanbul Büyükşehir Belediyespor



Yeşilgiresun Belediyespor-Banvit



Trabzonspor-Anadolu Efes



Demir İnşaat Büyükçekmece-Gaziantep Basketbol



Eskişehir Basket-Galatasaray Odeabank



Fenerbahçe Doğuş-Pınar Karşıyaka



Uşak Sportif-Sakarya Büyükşehir Belediyespor



Beşiktaş Sompo Japan-Darüşşafaka Basketbol



6. Hafta:



Banvit-TOFAŞ



Anadolu Efes-Yeşilgiresun Belediyespor



Gaziantep Basketbol-Trabzonspor



Galatasaray Odeabank-Demir İnşaat Büyükçekmece



Pınar Karşıyaka-Eskişehir Basket



Darüşşafaka Basketbol-Fenerbahçe Doğuş



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Uşak Sportif



Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan



7. Hafta:



TOFAŞ-Anadolu Efes



Yeşilgiresun Belediyespor-Gaziantep Basketbol



Trabzonspor-Galatasaray Odeabank



Demir İnşaat Büyükçekmece-Pınar Karşıyaka



Eskişehir Basket-Fenerbahçe Doğuş



Uşak Sportif-Banvit



Beşiktaş Sompo Japan-İstanbul Büyükşehir Belediyespor



Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Basketbol



8. Hafta:



Gaziantep Basketbol-TOFAŞ



Galatasaray Odeabank-Yeşilgiresun Belediyespor



Pınar Karşıyaka-Trabzonspor



Fenerbahçe Doğuş-Demir İnşaat Büyükçekmece



Darüşşafaka Basketbol-Eskişehir Basket



Anadolu Efes-Uşak Sportif



Banvit-Beşiktaş Sompo Japan



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor



9. Hafta:



TOFAŞ-Galatasaray Odeabank



Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka



Trabzonspor-Fenerbahçe Doğuş



Demir İnşaat Büyükçekmece-Eskişehir Basket



Uşak Sportif-Gaziantep Basketbol



Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes



Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Banvit



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Basketbol



10. Hafta:



Pınar Karşıyaka-TOFAŞ



Fenerbahçe Doğuş-Yeşilgiresun Belediyespor



Eskişehir Basket-Trabzonspor



Darüşşafaka Basketbol-Demir İnşaat Büyükçekmece



Galatasaray Odeabank-Uşak Sportif



Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan



Anadolu Efes-Sakarya Büyükşehir Belediyespor



Banvit-İstanbul Büyükşehir Belediyespor



11. Hafta:



TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş



Yeşilgiresun Belediyespor-Eskişehir Basket



Trabzonspor-Demir İnşaat Büyükçekmece



Uşak Sportif-Pınar Karşıyaka



Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray Odeabank



Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes



Banvit-Darüşşafaka Basketbol



12. Hafta:



Eskişehir Basket-TOFAŞ



Demir İnşaat Büyükçekmece-Yeşilgiresun Belediyespor



Darüşşafaka Basketbol-Trabzonspor



Fenerbahçe Doğuş-Uşak Sportif



Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan



Galatasaray Odeabank-Sakarya Büyükşehir Belediyespor



Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor



Anadolu Efes-Banvit



13. Hafta:



TOFAŞ-Demir İnşaat Büyükçekmece



Yeşilgiresun Belediyespor-Trabzonspor



Uşak Sportif-Eskişehir Basket



Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Doğuş



Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank



Banvit-Gaziantep Basketbol



Anadolu Efes-Darüşşafaka Basketbol



14. Hafta:



Trabzonspor-TOFAŞ



Darüşşafaka Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor



Demir İnşaat Büyükçekmece-Uşak Sportif



Eskişehir Basket-Beşiktaş Sompo Japan



Fenerbahçe Doğuş-Sakarya Büyükşehir Belediyespor



Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor



Galatasaray Odeabank-Banvit



Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes



15. Hafta:



TOFAŞ-Yeşilgiresun Belediyespor



Uşak Sportif-Trabzonspor



Beşiktaş Sompo Japan-Demir İnşaat Büyükçekmece



Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş



Banvit-Pınar Karşıyaka



Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank



Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Basketbol