Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunda ilk yarıda oynanacak maçların fikstürü belli oldu.
Ligde yeni sezonda ilk yarıdaki 15 haftanın fikstürü şöyle:
1. Hafta:
TOFAŞ-Darüşşafaka Basketbol
Yeşilgiresun Belediyespor-Uşak Sportif
Trabzonspor-Beşiktaş Sompo Japan
Demir İnşaat Büyükçekmece-Sakarya Büyükşehir Belediyespor
Eskişehir Basket-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Fenerbahçe Doğuş-Banvit
Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes
Galatasaray Odeabank-Gaziantep Basketbol
2. Hafta:
Uşak Sportif-TOFAŞ
Beşiktaş Sompo Japan-Yeşilgiresun Belediyespor
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece
Banvit-Eskişehir Basket
Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş
Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka
Darüşşafaka Basketbol-Galatasaray Odeabank
3. Hafta:
TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan
Yeşilgiresun Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor
Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Demir İnşaat Büyükçekmece-Banvit
Eskişehir Basket-Anadolu Efes
Fenerbahçe Doğuş-Gaziantep Basketbol
Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank
Uşak Sportif-Darüşşafaka Basketbol
4. Hafta:
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Yeşilgiresun Belediyespor
Banvit-Trabzonspor
Anadolu Efes-Demir İnşaat Büyükçekmece
Gaziantep Basketbol-Eskişehir Basket
Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe Doğuş
Darüşşafaka Basketbol-Pınar Karşıyaka
Beşiktaş Sompo Japan-Uşak Sportif
5. Hafta
TOFAŞ-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Yeşilgiresun Belediyespor-Banvit
Trabzonspor-Anadolu Efes
Demir İnşaat Büyükçekmece-Gaziantep Basketbol
Eskişehir Basket-Galatasaray Odeabank
Fenerbahçe Doğuş-Pınar Karşıyaka
Uşak Sportif-Sakarya Büyükşehir Belediyespor
Beşiktaş Sompo Japan-Darüşşafaka Basketbol
6. Hafta:
Banvit-TOFAŞ
Anadolu Efes-Yeşilgiresun Belediyespor
Gaziantep Basketbol-Trabzonspor
Galatasaray Odeabank-Demir İnşaat Büyükçekmece
Pınar Karşıyaka-Eskişehir Basket
Darüşşafaka Basketbol-Fenerbahçe Doğuş
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Uşak Sportif
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan
7. Hafta:
TOFAŞ-Anadolu Efes
Yeşilgiresun Belediyespor-Gaziantep Basketbol
Trabzonspor-Galatasaray Odeabank
Demir İnşaat Büyükçekmece-Pınar Karşıyaka
Eskişehir Basket-Fenerbahçe Doğuş
Uşak Sportif-Banvit
Beşiktaş Sompo Japan-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Basketbol
8. Hafta:
Gaziantep Basketbol-TOFAŞ
Galatasaray Odeabank-Yeşilgiresun Belediyespor
Pınar Karşıyaka-Trabzonspor
Fenerbahçe Doğuş-Demir İnşaat Büyükçekmece
Darüşşafaka Basketbol-Eskişehir Basket
Anadolu Efes-Uşak Sportif
Banvit-Beşiktaş Sompo Japan
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor
9. Hafta:
TOFAŞ-Galatasaray Odeabank
Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka
Trabzonspor-Fenerbahçe Doğuş
Demir İnşaat Büyükçekmece-Eskişehir Basket
Uşak Sportif-Gaziantep Basketbol
Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Banvit
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Basketbol
10. Hafta:
Pınar Karşıyaka-TOFAŞ
Fenerbahçe Doğuş-Yeşilgiresun Belediyespor
Eskişehir Basket-Trabzonspor
Darüşşafaka Basketbol-Demir İnşaat Büyükçekmece
Galatasaray Odeabank-Uşak Sportif
Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan
Anadolu Efes-Sakarya Büyükşehir Belediyespor
Banvit-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
11. Hafta:
TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş
Yeşilgiresun Belediyespor-Eskişehir Basket
Trabzonspor-Demir İnşaat Büyükçekmece
Uşak Sportif-Pınar Karşıyaka
Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray Odeabank
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes
Banvit-Darüşşafaka Basketbol
12. Hafta:
Eskişehir Basket-TOFAŞ
Demir İnşaat Büyükçekmece-Yeşilgiresun Belediyespor
Darüşşafaka Basketbol-Trabzonspor
Fenerbahçe Doğuş-Uşak Sportif
Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan
Galatasaray Odeabank-Sakarya Büyükşehir Belediyespor
Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Anadolu Efes-Banvit
13. Hafta:
TOFAŞ-Demir İnşaat Büyükçekmece
Yeşilgiresun Belediyespor-Trabzonspor
Uşak Sportif-Eskişehir Basket
Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Doğuş
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank
Banvit-Gaziantep Basketbol
Anadolu Efes-Darüşşafaka Basketbol
14. Hafta:
Trabzonspor-TOFAŞ
Darüşşafaka Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor
Demir İnşaat Büyükçekmece-Uşak Sportif
Eskişehir Basket-Beşiktaş Sompo Japan
Fenerbahçe Doğuş-Sakarya Büyükşehir Belediyespor
Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Galatasaray Odeabank-Banvit
Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes
15. Hafta:
TOFAŞ-Yeşilgiresun Belediyespor
Uşak Sportif-Trabzonspor
Beşiktaş Sompo Japan-Demir İnşaat Büyükçekmece
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş
Banvit-Pınar Karşıyaka
Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank
Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Basketbol
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunda ilk yarıda oynanacak maçların fikstürü belli oldu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunda ilk yarıda oynanacak maçların fikstürü belli oldu.
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