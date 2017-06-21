Gayrimenkul firması Tahincioğlu,Türkiye Basketbol Federasyonu ile yaptığı iş birliğiyle Basketbol Süper Ligi'ne isim sponsoru oldu.

Lig önümüzdeki sezondan itibaren Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ismi altında oynanacak.

Hilton Bomonti Hotel'de düzenlenen toplantıda TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üs Yöneticisi Ömer Onan ile Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Hidayet Türkoğlu, basketbolda çok başarılı bir yıl geçirdiklerini dile getirerek, "Harika bir basketbol yılı yaşıyoruz. Kadın Milli Takımı'mızın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesi ve liglerimizde son anlara kadar yaşanan çekişme basketbolseverleri heyecanlandırmakla kalmadı, kulüplerimizin uluslararası organizasyonlarda kazandığı başarılar yıl boyunca göğsümüzü kabartmaya vesile oldu. Profesyonel sporcu ve kulüplerimizin yanı sıra halkımızın çoğunluğunun katılımıyla Türkiye'yi bir basketbol ülkesi yapma çalışmalarımızı emin ve güçlü adımlarla ilerletiyoruz." dedi.

Devletin, uzun vadeli spor politikaları çerçevesinde basketbol başta olmak üzere tüm spor branşlarına ciddi anlamda destek olduğunu aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"2016-2017 sezonunda Basketbol Süper Ligi'ne ismini veren Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür ediyorum. Spor Toto Teşkilatı ile basketbolun güçlenmesi yolunda iş birliğimiz devam edecek. Türk basketbolu geldiği noktada devlet desteğinin yanı sıra ciddi oranda özel sektör ile iş birliği yapıyor. Liglerimiz, dünyanın sayılı, Avrupa'nın ise en iyi ligleri arasında. Basketbol izleyicilerinin sayısı her geçen gün artıyor. Milli takımlarımız ve liglerimize destek veren çok kıymetli markalarla bir aile olmayı başarmış bulunuyoruz. Bu mutlu günümüzde sizlere, Tahincioğlu'nun Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsoru olduğunu duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tahincioğlu Holding'in paydaşlarıyla basketbolseverleri bir araya getirme isteği, federasyon olarak koyduğumuz daha çok sporsevere ulaşma hedefiyle örtüşüyor. Kendilerine teşekkür ediyor ve basketbol ailesine 'hoş geldin' diyorum. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin Türk basketboluna başarılı sonuçlar getirmesini diliyorum."

TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan ise Türk basketbolunun her geçen gün başarılarına bir yenisini eklediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyanın en zorlu liglerinden biri olan Basketbol Süper Ligi ülkemizin yetiştirtiği en başarılı oyuncuların yanı sıra dünyanın en iyi basketbolcularının da ilgisini çekiyor. NBA, FIBA kupaları ve Avrupa şampiyonalarında yer alan yıldız oyuncular, antrenörler efsaneleşmek için Basketbol Süper Ligi'ni tercih etmeye devam ediyor. Hepimizi büyük bir gurura sevk eden basketboldaki başarımızın sürdürebilir olmasını çok önemsiyoruz. Tahincioğlu'nun sponsorluğuyla birlikte Basketbol Süper Ligi'nin çekişmeli ve heyecan verici yanlarını sporseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Kendilerine teşekkür ediyorum."



Tahincioğlu: "Toplumsal projelerde sporun ayrı bir yeri var"

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu da yaptıkları sponsorluk anlaşmasının 2+1 yıllık olduğunu açıkladı.

Büyük bir gelişim içinde olan Türkiye'nin ihtiyaçlarının da giderek arttığını dile getiren Tahincioğlu, "İşte bu noktada özel sektöre çok önemli görevler düştüğüne inanıyorum. Toplumsal projelerin içinde tabii ki sporun ayrı bir yeri var. Sporun, birleştirici, fiziksel ve zihinsel gelişimi destekleyici çok ayrı bir yeri olduğuna mutabıkız." ifadelerini kullandı.