Spor hayatına basketbol ile başlayan işitme engelli sporcu Raziye Salım, milli formaya bisiklet branşında kavuştu.

İşitme Engelliler Medya Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 yıl basketbol oynayan ancak milli takıma giremeyen Raziye Salım, bu hayalini 18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun'da yapılacak 23. İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda, bisiklet branşında gerçekleştirecek.

Raziye'nin hayatı, mart ayında Bisiklet Milli Takımı'ndan aldığı teklifle değişti. Teklifi aldığı gün bisiklete binmeyi bilmeyen Raziye, büyük bir özveriyle çalıştı, kendini geliştirdi ve Milli Takım'a girmeyi başardı.



Denizli'nin Tavas ilçesinden çiftçi bir ailenin kızı olan 20 yaşındaki Raziye, bisikletle, milli takımdan bir arkadaşının teklifi sayesinde tanıştı. Bisiklete binmeyi bilmediği için kararsızlık yaşadığını belirten Raziye, "Ailemle konuştum. Düşündüler ve 'Biraz zorluk çekebilirsin ama istiyorsan gidebilirsin.' dediler. Ailemin desteği sayesinde ben de takıma katılmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.



Başlarda çok zorlandığını ve yaralandığını bildiren Raziye, "İlk kampta bisiklete binmeyi bilmediğim için çok sıkıntı yaşadım. Üçüncü kampta dağ bisikletine alıştım, gelişme gösterdim. Hocalarım da bana çok iyi bir eğitim verdi." diye görüşlerini aktardı.



Takımın 4 aylık hazırlık sürecinde en çok gelişme gösteren sporcularından olan Raziye, bisiklete sıfırdan başlamasının bir dezavantaj gibi görünse de kendine ve takım arkadaşlarına güvendiğini belirterek, "Samsun'da hedefimiz takım olarak, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip başarılı olmak. Ben de oyunlar sonrasında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

