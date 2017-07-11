Edirne Belediye Başkanı Gürkan "15 Temmuz'da başpehlivanlık kura çekiminden önce Kırkpınar'a katılan tüm başpehlivanlar, şehitlerimizi anacak, gazilerimize teşekkür edecek. 15 Temmuz'u unutmadığımızı gösterecek bir etkinlik düzenleyeceğiz" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin dün başladığını hatırlattı.



Festivalin iki boyuttan oluştuğunu aktaran Gürkan, sanatsal ve sosyal etkinlikler ile yağlı güreşler olarak düzenlenen etkinliğin 656 yıldır kesintisiz devam eden dünyanın en eski ikinci spor organizasyonu olduğunu söyledi.



Kırkpınar'ın kesintiye uğramadan asırlardır devam ettiğini vurgulayan Gürkan, şöyle devam etti:



"Güreşlerimiz savaşta da barışta da atalarımızın yaptığı gibi devam ediyor. 15 Temmuz akşamı hain darbe girişiminin yıl dönümü olması nedeniyle şehitlerimizi anacağız. Bu akşama hiçbir sanatsal ve kültürel etkinlik koymadık. Çünkü o gün rahmetli şehitlerimizi anma, gazilerimize de teşekkür etme günü. Başpehlivanlık kura çekiminden önce Kırkpınar'a katılan tüm başpehlivanlar, şehitlerimizi anacak, gazilerimize teşekkür edecek. '15 Temmuz' temalı tişört ve şapkalar takarak çayırda bayraklarla 15 Temmuz'u unutmadığımızı gösterecek bir etkinlik düzenleyeceğiz."



Kırkpınar Er Meydanı'nın dış cephesinin de Selçuklu ve Osmanlı mimarisini yansıtan motiflerle süsleneceğini dile getiren Gürkan, "Kırkpınar'ın o gücünü, felsefesini yansıtan süslemelerle dolu olacak. Yine yeni Er Meydanı'nda bir güreş antrenman salonu yapmayı arzu ediyoruz. Yine orada Kırkpınar Müzesi açmayı hedefliyoruz. Kırkpınar ile ilgili hediyelik eşya satılan yerleri yapmak istiyoruz. Tabii ki halkın ihtiyaçlarına dönük çeşitli ünitelerin bulunduğu yerleri yapmak istiyoruz. Bir başka hedefimiz de şu; Kırkpınar Er Meydanı’nı artık yılın sadece 3 günü, güreş yapılan, açık tutulan bir yer değil, yılın 365 günü gösteri güreşlerinin yapıldığı bir alan haline getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.