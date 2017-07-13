"Efsane" lakaplı başpehlivan Ahmet Taşçı, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geleneklere eskisi gibi uyulmadığından yakındı.

Güreş otoriterlerinin "efsane" olarak nitelediği, tüm pehlivanların hayalini kurduğu altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Karamürselli Ahmet Taşçı, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanların geleneklere uymalarını istedi.



Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin en son ebedi sahibi 1997 yılında Ahmet Taşçı oldu.



Kırkpınar yönetmeliğindeki tanımıyla 3 kez art arda başpehlivanlığa ulaşan güreşçinin sürekli sahibi olabileceği altın kemere 2 kez ulaşan ve aktif güreş hayatına son veren Taşçı, Karamürsel Levent Erdoğan Yağlı Güreş ve Spor Kulübünde yeni Ahmet Taşçıların yetişmesi için gençlere rol model oluyor.

Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağlı güreşe hem seyirci hem de sporcu anlamında ilginin yoğun olduğunu söyledi. Yağlı güreşe belediye, ağa ve seyircilerin büyük destek verdiğini ifade eden Taşçı, son zamanlarda bu sporun özelliklerini kaybettiğini gördüğünü kaydetti.





"Atalarımızın geçmişten bugüne getirdiği, yağlı güreşin özelliklerini taşıyan güreşi bugün pehlivanlarımız yapmıyor." diyen Taşçı, şu ifadeleri kullandı:



"Bu da biraz idareyle ilgili diye düşünüyorum. İdarecilerimizin zaman zaman ata sporumuza müdahaleleri oluyor. Yağlı güreşin zamanlaması, oyunları ve geleneklerinin genetiğiyle oynandığını düşünüyorum. Çünkü bir peşrev göremiyoruz, temennalarda çok eksik var. Bugün, güreşe başlarken rakibini sıvazlama, yerden temenna alma, rakibinin paçasını tutmayı pehlivanlarımız tam anlamıyla yapmıyor. Hakemlerden federasyona kadar bunları görüp ikaz etmeleri gerekiyor. Başpehlivanlık kadar gelenekler de önemli."



Minderden gelen sporcuların yağlı güreşi sevdiğini ve güzel müsabakalar yaptığını aktaran Ahmet Taşçı, kültürü yaşatabilecek olan bu unsurların geri bırakılmaması gerektiğini vurguladı.



Taşçı, 1995'te Japonya'da sumo şampiyonasına davet edildiğini ve 7 günlük eğitimiyle sumoda dünya üçüncüsü olduğunu aktararak, burada, Japon yetkililerin sumonun geleneklerine uygun güreşmesini istediklerine dikkati çekti. Taşçı, kendilerinin de Kırkpınar'da aynı şekilde geleneklere uygun hareket etmeleri gerektiğini söyledi.



Günümüzdeki yağlı güreşten bahseden Taşçı, "Bugün çok güzel güreşler olabilir, çok çetin maçlar çıkabilir ama ata sporunun özelliklerini kaybetmeden, onları sahaya yansıtarak 60, 70, 80 yaşında seyircimiz var. Herkes yağlı güreşi biliyor. Yeni başlayan gençler, özenip de seyirci olarak çayıra gidenlerin o hareketleri görmeleri lazım, ata sporunun nasıl bugüne geldiğini bilmesi lazım." şeklinde konuştu.