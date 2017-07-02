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Batı Akdeniz için orman yangını uyarısı

Meteoroloji, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu

Batı Akdeniz için orman yangını uyarısı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yüksek sıcaklık ve düşük nem dolayısıyla orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın hava sıcaklığının sahil kesiminde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

Sıcaklığın en yüksek Antalya'da 36, Muğla'da 38, Burdur'da 39, Isparta'da 37, Bodrum ve Fethiye'de 40, Marmaris ile Datça'da ise 38 derece olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın sabah kuzey ve batı, öğle saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Batı Akdeniz'de, yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınları ile olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği uyarısında bulunuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #sıcak hava #orman yangını #muğla #Meteorolojik Uyarı #ısparta #Düşük nem #burdur #antalya
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