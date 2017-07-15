Medipol Başakşehir’le yolları ayrılan Bekir İrtegün hakkında bir iddia ortaya atıldı.
Başakşehir’in sözleşmesini sürpriz bir şekilde feshettiği Bekir’in havalimanında ByLock kullanıcı olduğu için gözaltına alındığı iddia edildi.
İrtegün'ün ifadesinin ardından serbest kaldığı belirtildi.
Konuyla ilgili ATV Haber'den Emrullah Erdinç'in sosyal medya paylaşımı ise şöyle:
ulusal.com.tr
Futbolcu Bekir İrtegün'ün havalimanında ByLock kullanıcı olduğu için gözaltına alındığı iddia edildi.
Medipol Başakşehir’le yolları ayrılan Bekir İrtegün hakkında bir iddia ortaya atıldı.
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