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Bekir İrtegün, ByLock'tan gözaltına alındı

Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ’nün kriptolu ‘ByLock’ haberleşme programını kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Bekir İrtegün, ByLock'tan gözaltına alındı

Futbolcu Bekir İrtegün, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında İrtegün hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Karar sonrasında avukatıyla birlikte İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen Bekir İrtegün teslim oldu. İrtegün'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

​DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bekir İrtegün daha önce de yurt dışına çıkarken FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Oyuncu son olarak M.Başakşehir forması giyiyordu ve kulübü sözleşmesini feshetmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bekir irtegün #bylock
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