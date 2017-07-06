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Ben Youssef Kasımpaşa'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Tunuslu defans oyuncusu Syam Ben Youssef ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Ben Youssef Kasımpaşa'da

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, son olarak Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Caen'de forma giyen 28 yaşındaki defans oyuncusuSyam Ben Youssef ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, sportif direktör Nursal Bilgin ve pazarlama müdürü Emre Zengilli'nin hazır bulunduğu aktarıldı.
Muhabir: Elif Nur Çolak
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Ben Youssef #kasımpaşa #spor toto
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