Cinnet getiren kişi 4 yakınını öldürdü
Cinnet getiren kişi 4 yakınını öldürdü
Mansur Yavaş hakkındaki davada yeni gelişme
Mansur Yavaş hakkındaki davada yeni gelişme
''HDPKK bir halk sağlığı sorunudur''
''HDPKK bir halk sağlığı sorunudur''
Kartal'daki çöken bina davasında tahliye
Kartal'daki çöken bina davasında tahliye

Berbatov futbola veda etti

Bulgaristan'ın yıldız futbolcularından Dimitar Berbatov, yeşil sahalardan emekliye ayrıldığını açıkladı.

Berbatov futbola veda etti

Bulgar golcü Dimitar Berbatov, 20 yıllık profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından emeklilik kararını açıklayan 38 yaşındaki santrfor, bir yılı aşkın süredir futboldan uzak kaldığını hatırlatarak, "Bu uzun yolculuğun ardından artık kariyerime sona vermek için doğru zaman geldi. Ama bu bir son değil, futbolun içinde kalmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

18 yaşında başladığı kulüp kariyerinde Bayer Leverkusen, Manchester United, Tottenham ve Monaco gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Berbatov, son olarak geçen yıl Hindistan temsilcisi Kerala Blasters'ta görev almıştı.
Berbatov, Bulgaristan Milli Takımı'nda 78 maçta 48 kez ağları sarsarak ülkesinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #berbatov #futbol #bulgaristan #Bayer Leverkusen #Manchester United #Monaco #Tottenham
Önceki Haber
Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı
Sonraki Haber
Trakya'da sağanak yağış etkili oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.