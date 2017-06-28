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Beşiktaş 1 Temmuz'da topbaşı yapacak

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Cumartesi başlayacak.

Beşiktaş 1 Temmuz'da topbaşı yapacak

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Cumartesi başlayacak.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı futbolcular, saat 19.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk çalışma ise saat 20.00'de gerçekleştirilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #spor toto süper lig #futbol #beşiktaş
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