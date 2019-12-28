Beşiktaş 2019 yılını galibiyetle tamamladı

Süper Lig'in 17. hafta maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 4-1 yendi.

11. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Bir pozisyon sonrası itiraz eden Nadir Çiftçi'ye önce sarı kart gösteren hakem Fırat Aydınus, tepkisini sürdüren oyuncuyu bu kez direkt kırmızı kartla ihraç etti.

23. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Orta alanda topla buluşan Candeias'ın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, Karius meşin yuvarlağı sektirdi. Topu önünde bulan Ayite meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

36. dakikada Gençlerbirliği 9 kişi kaldı. Yasin Pehlivan'ın Ljajic'e müdahalesi sonrası önce sarı kart veren Fırat Aydınus, VAR incelemesinin ardından kırmızı-siyahlı oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

43. dakikada Caner Erkin'in uzun ortasına Diaby altıpas üzerinde kafayla vururken, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Hutchinson meşin yuvarlağı arkaya gönderirken, kale çizgisi önünde Vida kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

50. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzaktan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Umut Nayir'in kafa şutu sonrası top direk dibinden dışarı çıktı.

60. dakikada Beşiktaş 2-1 öne geçti. Hutchinson'ın orta sahanın gerisinden pasında sağ tarafta topla buluşan N'Koudou, ceza sahası dışından aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

74. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Hutchinson'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Oğuzhan Özyakup, topu kontrol ettikten sonra sert bir şutla golü attı: 3-1.

89. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Boyd'un vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

90+1. Beşiktaş 4. golüne ulaştı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hutchinson, ön direkte topu kafayla ağlara gönderdi: 4-1.

Beşiktaş karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Beşiktaş 2019 yılını galibiyetle tamamladı

Siyah-beyazlı takım, 2019 yılını da galibiyetle bitirdi.

Siyah-beyazlı ekip, resmi maçlarda üst üste 4 yenilginin ardından galibiyet sevinci yaşadı.

Ligde Kasımpaşa'yı 3-2 yendikten sonra BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Anagold 24Erzincanspor müsabakalarını da kaybetmişti.

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek bu kötü gidişi sonlandırdı.

Gol yeme serisi 6 maça çıktı

Gençlerbirliği karşısında kalesini kapatamayan Beşiktaş'ın gol yeme serisi 6 maça çıktı.

Ligde Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçlarında gol yiyen siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor karşılaşmalarında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyememişti.

Beşiktaş, kötü savunma yaptığı bu 6 maçta 14 gol yedi.

Eksik rakibi karşısında ilk yarıda zorlandı

Beşiktaş, ilk yarıda 9 kişi kalan rakibi karşısında sıkıntılı anlar yaşadı.

Gençlerbirliği 9. dakikada Nadir Çiftçi ve 36. dakikada Yasin Pehlivan'ın kırmızı kart görmesiyle eksik kaldı. Avantajını iyi değerlediremeyen Beşiktaş, 23. dakikada 1-0 geriye düştü ve soyunma odasına bu skorla gitti.

Beşiktaş, ligin 14. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında da rakibinin 75 dakika 10 kişi oynamasına rağmen uzatma dakikasında bulduğu golle mücadeleyi 3-2 kazanabilmişti.

Hutchinson kazandırdı

Siyah-beyazlı ekipte maçın en etkili ismi Atiba Hutchinson oldu.

Vida'nın golünde pozisyonun içinde yer alan, N'Koudou ile Oğuzhan Özyakup'un attığı gollerin hazırlayıcısı olan 36 yaşındaki futbolcu, 90+1. dakikada ise fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe derbisinde de takımının tek golünü kaydeden Hutchinson, bu sezon ligde 4. kez bu sevinci yaşadı.

Tecrübeli oyuncu, maçın ardından çocuklarıyla taraftarlara "üçlü" çektirdi. Takımının ilk golünü atan Vida da çocuğuyla "üçlü" çektirerek galibiyet sevincini paylaştı.

Oğuzhan Özyakup 397 gün sonra gol attı

Beşiktaş'ta 74. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü atan Oğuzhan Özyakup, 397 gün sonra skora katkı yaptı.

Siyah-beyazlı formayla resmi maçlardaki son golünü 24 Kasım 2018'de bir başka başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'ne atan Oğuzhan, Gençlerbirliği filelerini havalandırarak bu hasretini sonlandırdı.

Ruiz cezalı

Beşiktaş'ta sarı kart gören Victor Ruiz, cezalı duruma düştü.

Sakatlığı nedeniyle son 8 resmi karşılaşmada forma giyemeyen Ruiz, bu sezon Göztepe, Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında sarı kart gördü.

Ruiz, cezası nedeniyle ikinci yarının ilk haftasındaki Demir Grup Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Vida'dan 3. gol

Beşiktaş'a 49. dakikada beraberlik golünü getiren Domagoj Vida, bu sezon üçüncü kez gol kaydetti.

Ligde Çaykur Rizespor ve Antalyaspor maçlarında fileleri havalandıran Vida, Gençlerbirliği karşısında da gol buldu.

Siyah-beyazlı ekibe 2-1 üstünlüğü sağlayan Georges-Kevin N'Koudou ise Yukatel Denizlispor maçının ardından ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Taraftarlardan hakem Aydınus'a tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, ilk yarıda üst üste Gençlerbirliği oyuncularına kırmızı kart çıkaran hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar, özellikle 36. dakikada Adem Ljajic'e faul yapan Yasin Pehlivan'a ilk önce sarı kart gösteren ama pozisyonu izledikten sonra kartın rengini kırmızı olarak değiştiren Aydınusa'a tepkilerini artırdı.

Taraftarlar, "Eyyam yapsana Fırat Aydınus eyyam yapsana" şeklinde tezahüratta bulundu.

Rakibi karşısında 9 kişi mücadele etmek zorunda kalan ve sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği ise 18 puanda kaldı.

Beşiktaş cephesi

Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, ilk yarı itibarıyla topladıkları 30 puanın kendileri için iyi olduğunu söyledi.

Avcı, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iştahlı ve arzulu şekilde karşılaşmaya başladıklarını belirterek, "Rakibin önce 10 kişi, sonrasında 9 kişi kalması... Kendini en konforlu hissettiğin an, en tehlikeli andır. Doğru oynamazsan, 11'e 9 oynamak da zordur." dedi.

Geriye düşmelerinin ardından, bulacakları bir golün her şeyi değiştireceğini düşünerek hareket ettiklerini kaydeden Avcı, "Devre arası değişiklik yaptık ve Oğuzhan (Özyakup) buna olumlu yanıt verdi." ifadesini kullandı.

Sezonun ilk yarısını değerlendiren Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"17 maç, 6 aylık süreç ve 30 puan... Başladığımız nokta, geldiğim büyük bir kulüp, oyuncu, biz, oyun organizasyonu, kulübün içi, değişen yönetim. Bu 6 aylık süreçteki konu başlıklarını aldım. Bunun değerlendirmesini sağlıklı bir biçimde yapacağız. 17 maçlık süreçte 30 puan, yukarıdaki takımların makas aralığına göre iyi gibi duruyor."

İlk yarıda dalgalı süreçler yaşadıklarını anlatan Avcı, "Memnun olduğum ve olmadığım noktalar var. Beşiktaş'ın 3'te biri kiralık, 3'te biri de uzun süreli kontrata sahip. Şu anki 17 maçlık periyotta oyuncuların bazı performanslarından memnun değilim. Çalışmalar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Devre arasında transfer olup olmayacağı yönündeki soruya Avcı, "Çalışmalar yapıyoruz. Esas olan kulüptür. Transfer yapacak mıyız, yapmayacak mıyız, bütçemiz nedir, federasyon izin veriyor mu? Bunlar belli olacak. Hazırlıklarımız var. Olmazsa da Beşiktaş forması değerlidir." yanıtını verdi.

"Atiba, burada antrenörlüğü düşünüyor"

Gençlerbirliği maçının en başarılı ismi olan Atiba Hutchinson ile ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, Kanadalı oyuncunun antrenör olması için bir proje üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Hutchinson'ın çok önemli bir profesyonel olduğuna dikkati çeken Avcı, "Atiba bu hafta sadece dün antrenman yapabildi. Toparlanma ihtiyacı ve kas yorgunlukları vardı. Oyun aklı olan bir futbolcu. Duran toplarda da etkili biri. Mesleki anlamda antrenörlüğü düşünen kişilere kulüplerin yardımcı olması gerekiyor. Atiba, burada antrenörlüğü düşünüyor. Bununla ilgili projem var. Atiba bu isimlerden biri olacak." diye konuştu.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Güzel, keyifli bir akşam yaşamak istiyorduk. Bizim açımızdan keyifli olmadı. Kırmızı kartlar bizi eksik bıraktı. Sahada istediğimiz gibi keyifli bir oyun çıkmadı." dedi.

Nadir Çiftçi'nin gördüğü kırmızı kartta hakem Fırat Aydınus'u eleştiren Hamzaoğlu, "Nadir, kırmızı kartta herhalde hakeme küfür etti. Tamam suç var, cezası da olmalı. Ancak o suça giderken kişi neden bunu yapıyor? Hakem Vida'nın tekmesine faulü vermiş olsaydı, bunu konuşmayacaktık. Birilerini sahadan atmak kolay ama hakemlerin asıl maçı 11'e 11 bitirmek için gayret göstermesi lazım. Birçok maçta kafalarını çevirdiklerine çok şahit oldum. İstediklerini görüyorlar, istemediklerini görmüyorlar veya duymuyorlar." diye konuştu.

Hamzaoğlu, Nadir'in yaptıklarında bir yanlışlık görmeleri halinde oyuncuya ceza vereceklerini vurgulayarak, "Yasin'in kartı pozisyon icabı oldu. Nadir'in kartı önemli, bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Maçı değerlendiren Hamzaoğlu, "9 kişi kaldıktan sonra sadece savunan, yakalayabilirse gol bulmaya çalışan ve bunda da başarılı olamayan bir takımdık. Son ana kadar mücadele eden oyuncularım vardı." değerlendirmesinde bulundu.

"Herkes kendine çekidüzen versin"

Süper Lig'deki hakem performansları ve yaşanan tartışmalarla ilgili soruyu yanıtlayan Hamzaoğlu, sorunların giderilmesi için herkesin bir araya gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Bazı radikal kararların alınması gerektiğine dikkati çeken Hamzaoğlu, "Bir araya gelmeyi başarmalıyız. Hakem hatası bu oyunun içinde var ve her zaman olacak. Yok edemezsiniz. VAR da getirseniz yok edemezsiniz. Birbirimize saygı duymayı, birbirimizi sevmeyi öğrenmemiz lazım. Herkes kendine çekidüzen versin, iyi niyetli düşünsün ve güzel olması için çaba sarf etsin. Her türlü hatayı kabul edelim ama bunun için karar almamız gerekiyor. Birbirimizi hep kötülüyoruz." şeklinde konuştu.

Hamzaoğlu, büyük takımların hataları çok gündeme taşıdığını ve hakemlerin baskı altında kaldığını sözlerine ekledi.