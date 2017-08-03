Bu akşamki idmana ağrıları sebebiyle katılmayan Gökhan'ın yapılan kontrollerinde kaval kemiğinde stres kırığı görüldü.
Hemen müdahale edilmesine karar verilen Gökhan Gönül yarın sabah ameliyat edilecek.
Milli sağ bekin ameliyat sonrası iyileşme sürecinin 2-3 ay arasında olacağı tahmin ediliyor.
BEŞİKTAŞ, Gökhan Töre ve Atınç Nukan'ın uzun süreli sakatlıklarının ardından bu kez de Gökhan Gönül'den gelen haberle sarsıldı.
Bu akşamki idmana ağrıları sebebiyle katılmayan Gökhan'ın yapılan kontrollerinde kaval kemiğinde stres kırığı görüldü.
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