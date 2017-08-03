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Beşiktaş'a bir sakatlık şoku daha!

BEŞİKTAŞ, Gökhan Töre ve Atınç Nukan'ın uzun süreli sakatlıklarının ardından bu kez de Gökhan Gönül'den gelen haberle sarsıldı.

Beşiktaş'a bir sakatlık şoku daha!

Bu akşamki idmana ağrıları sebebiyle katılmayan Gökhan'ın yapılan kontrollerinde kaval kemiğinde stres kırığı görüldü.

Hemen müdahale edilmesine karar verilen Gökhan Gönül yarın sabah ameliyat edilecek.

Milli sağ bekin ameliyat sonrası iyileşme sürecinin 2-3 ay arasında olacağı tahmin ediliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gökhan gönül #beşiktaş #sakatlık #gökhan töre #Atınç Nukan #şok
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