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Beşiktaş'a büyük şok! Sezonu kapattı

Beşiktaş, Atınç Nukan'ın sabah antrenmanında sol diz ön çapraz bağının koptuğunu açıkladı.

Beşiktaş'a büyük şok! Sezonu kapattı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Atınç Nukan'ın, sol diz ön çapraz bağları koptu. Ameliyat olacak Atınç'ın sezonu kapatması bekleniyor.

Marcelo'nun takımdan ayrılmasıyla savunmada sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlı ekip, Atınç'ın sakatlığı ile bir şok daha yaşadı.

 Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

İspanya'da çalışmalarına devam eden Futbol Takımımızın sabah antrenmanı sırasında sakatlık geçiren oyuncumuz Atınç Nukan'ın yapılan ortopedik muayenesi sonucunda, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edilmiştir.

En kısa sürede ameliyat edilecek olan Atınç Nukan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

ulusal.com.tr

Etiketler; #beşiktaş #Atınç Nukan
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