Beşiktaş Avrupa Ligi'ne farklı mağlubiyetle veda etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

32. dakikada Rebocho'nun uzak mesafeden yerden şutunda, top yandan auta gitti.

42. dakikada Neves, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı farklı bir şekilde auta gönderdi.

Tehlikeli pozisyonun yaşanmadığı maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

58. dakikada Neto'nun sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Jota, meşin yuvarlağı kafayla fileleri gönderdi: 1-0.

62. dakikada soldan kullanılan korner atışında altıpasta topla buluşan Kilman'ın ayak koyduğu top yan direkten döndü.

63. dakikada Kilman'ın uzak mesafeden şutunda, kaleci Utku Yuvakuran'ın müdahalesi sonrası top üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanı içinde Jota, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0

67. dakikada Moutinho'nun sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Dendoncker, meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu: 3-0

68. dakikada Buur'un geliştirdiği atakta arka direkte topla buluşan Jota, meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi ve takımını 4-0 öne geçirdi.

76. dakikada sol çaprazdan yapılan ortada ceza alanı içinde topla buluşan Otasowie'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

Siyah-beyazlı ekip, sahadan 4-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Deplasmanda yine kötü sonuç

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında son dönemdeki kötü performansına yine engel olamadı.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 8 dış saha maçında 5. yenilgisini aldı. Bu periyotta sadece geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, 2 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

Son 8 deplasman maçında 9 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde ise 19 gol gördü.

Son 7 Avrupa maçında tek galibiyet

Beşiktaş, son 7 Avrupa maçında sadece bir kez kazanabildi.

Bu sezon sahasında Slovan Bratislava'yı 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde ise Malmö'ye 1-0 yenilmişti. Beşiktaş, söz konusu periyotta bu sezon Slovan Bratislava'a 4-2, Wolverhampton'a 1-0 ve 4-2, Braga'ya ise 2-1 ve 3-1'lik sonuçlarla mağlup oldu.

Avrupa'da kötü savunma

Siyah-beyazlı takım, bu sezonki Avrupa mücadelesinde savunmada kötü performans sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki 6 maçta kalesinde 15 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, rakip fileleri ise 6 kez havalandırabildi.