Beşiktaş Başkanı Çebi'den Fikret Orman'a yanıt

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün eski başkanı Fikret Orman'ın Beşiktaş Futbol AŞ Genel Kurulu'nda ibra edilmemesine ilişkin, "İbra edilmemek dünyanın sonu değil. Sayın eski Başkan'ın kendisini çıkıp aklayabileceği bir mecra olduğunu düşünüyorum. Bu da onun için bir şanstır." dedi.

Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda kulüp ikinci başkanı Adnan Dalgakıran ve yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ da yer aldı.

Başkan Çebi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecileri kutlayarak sözlerine başladı.

Beşiktaş Futbol AŞ Genel Kurulu'nda bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman'ın ibra edilmemesiyle ilgili gündemleri olduğunu ifade eden Çebi, "Bir önceki döneminde 10 milyon TL kar eden bir şirketin bir sonraki sene 307 milyon civarında zarar etmiş olmasının, ibra edilmemesini gerektirdiğini biz de biliyoruz. Ben bir iş adamıyım ve bir yeri yönetiyorsanız basiretli olmak zorundasınız. Basiretli tüccar, basiretli iş adamı tarifinden yola çıkarak, basiretli olmak gerekmektedir. Dolayısıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübünün ortağı olduğu Futbol AŞ'nin yapmış olduğu büyük zararın irdelenmesi gerektiği yönünde Beşiktaş Kulübü Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu olarak oy birliği ile karar alındı. Daha sonra da bildiğiniz üzere Futbol AŞ'nin genel kurulunda oy birliği ile yine ibra edilmeme kararı çıktı. Bir camiayı temsil ediyoruz, bir camianın istekleri doğrultusunda burayı yönetmek zorundayız. Yetkiyi onlardan aldık, geldik. Onların da bu hususta, ibra edilmemesi hususunda baskısı ve talebi olduğunu da belirtmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Futbol AŞ'nin yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi ve sadece başkanın ibra edilmemesi konusuna da açıklık getiren Çebi, şunları kaydetti:

"Kafalarda bir soru işareti olduğunu anlıyorum. Bütün Futbol AŞ'nin bahsi geçen tarihler arasında, yönetim kurulu kararlarına baktığımızda Beşiktaş Futbol AŞ'nin ana faaliyeti olan futbolcu transferi ücretleri kar ve zararımızı oluşturuyor. Bunların hiçbir tanesinin Futbol AŞ'nin o günkü yönetim kurulunun önüne gelmediğini ve onların imzalarının olmadığını gördük. Alınmış olan kararların çok önem ifade etmeyen kararlar olduğunu gördük. Buradan yola çıkarak bu arkadaşlarımız içinde olmadıkları ve atmadıkları imzalardan sorumlu tutulamaz. Görünen şu ki tamamen Futbol AŞ'yi taahhüt altına sokan taahhütleri Sayın Başkan'ın imzaladığını ve dolayısıyla onun bu konuda hesap vermesi gerektiğini ifade ettik. İbra edilmemek dünyanın sonu değil. Sayın eski başkanın kendisini çıkıp aklayabileceği bir mecra olduğunu düşünüyorum. Bu da onun için bir şanstır. Kendisinin de bu hususta gerekeni yapacağına inanıyorum. Burada bir hukuki süreç başlamıştır ama bu hukuki süreç zaten var ibra edilse de edilmese de var. İbra edilmemek, soru işaretleri olduğunu ve bunların cevaplanması gerektiğini ifade eder."

"Biz buraya koltuk için gelmedik"

Mevcut yönetim kuruluyla ilgili tartışmalara ilişkin de Beşiktaş Başkanı, "Ben kuvvetler ayrılığı ile bir konuyu yönetmenin çok faydalı olacağını düşünenlerdenim. Özellikle muhalefet olmalı. Ben Futbol AŞ'nin başında oturacağım, Beşiktaş Kulübünün de başında oturacağım, hem çalacağım hem oynayacağım. Bu doğru bir tavır değil. Ben hesap sorabilmeliyim, oradaki kişi de buna muhalefet edebilmeli. Bu aslında Beşiktaş'ın bir kontrol mekanizmasını sağlıklı oluşturmasının ilk adımıdır. Belki teamüllere karşı gelebilir ama yasal bir tutumdur. Yönetim kuruluna seçilen arkadaşlarımızın zaten 3'ü benim yol arkadaşlarım, futboldan sorumlu arkadaşlarım. Bunlardan birinin burada başkanlık yapmasının hiçbir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Biz buraya koltuk için gelmedik. Beşiktaş'ı iyi yönetmek için geldik. Bugün bunu tartışanlar, 'siz niye orada yoksunuz, sorumluluktan mı kaçıyorsunuz' diyenlere, Beşiktaş Kulübünün başkanıyım ve bütün borçlarından ve vergi borçlarından sorumluyum, Futbol AŞ'nin içinde olmadığım zaman sorumluluk almayacağım anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Kulübünün vergi borçlarının Futbol AŞ'den çok daha fazla olduğunu belirten Çebi, "Nedeni de, fair play kuralları var. Her 6 ayda bir Beşiktaş Futbol AŞ borçlarını çözmek zorunda olan bir kurumdur. Yani oradaki borç, içinde bulunulan sıkıntı Beşiktaş Kulübünün yanında solda sıfır kalır. Biz en büyük kısımından zaten sorumluyuz. Beşiktaş için kendimizi feda etmeye geldik. Borçların altına, elimizi taşın altına koymaya geldik. Kuvvetler ayrılığı, birinin kararlarıma muhalefet edebilmesi ve benim de oradaki arkadaşa hesap sorabilmem, benim yöneticilik tarzımdır." diye konuştu.

Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu'nda olmamasıyla ilgili tartışmalara ilişkin sözlerini sürdüren Çebi, "Bunu bugün sorgulayanlara şunu söylemek istiyorum: Futbol AŞ'de yönetim kurulu üyesi olmayan arkadaşlar transfer komitesi başkanlığı, üyeliği yaptılar. Futbolla ilgili her konuda başkanın imzalarını aldılar, o zaman neden bu sorgulama yapılmadı? Asıl sorgulanması gereken bu. Beşiktaş'ın şu anda ağır bir yükü, sorunları var, maddi manevi her türlü sorunu çöze çöze yola devam ediyoruz. Camiamdan sabır göstermelerini rica ediyorum. Çok güzel bir Beşiktaş'a en kısa sürede onları kavuşturacağız. Beşiktaş'ın önü çok parlak olacak." şeklinde konuştu.

Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın ibra edilmemesiyle ilgili "Dava açacak mısınız?" sorusuna, "Dava açıldığında nasıl bir sonuç ortaya çıkar bu benim kararım olamaz. Mahkemenin kararı önemlidir. Dava açma hakkı tüm Beşiktaş Genel Kurulu üyelerinin hakkıdır. Beşiktaş Futbol AŞ'nin her hissedarının da hakkı. Biz hukuken ne gerekiyorsa onu yapacağız." yanıtını verdi.

Futbol AŞ'nin başkanının kim olacağı sorusunu da Çebi, "Kendi aralarında oturup toplanacaklar, kararı kendilerine bırakıyorum. Benim tercihim ağabey olarak Erdal Torunoğulları'dır. Yönetim kurulu üyelerine öneride bulunmuş olayım, kararı kendileri alacaktır. Hayırlısı olmasını diliyorum." şeklinde yanıtladı.

"Birçok kulüp limite uymuyor. Siz uyuyorsunuz ve bu yüzden tepki görüyorsunuz. Nasıl bir yol izleyeceksiniz?" sorusu üzerine Başkan Çebi şunları kaydetti:

"Basiretli olmak zorundasınız, gelişi güzel hareket edemezsiniz. Basiretli olmak demek önünüzü görmek, planlamak demektir. TFF'nin limitleri aşan takımlara uygulayacağı cezaları birçoğunuz biliyorsunuzdur, ağır cezalar. Ben Beşiktaş'ı böyle bir sıkıntının içine atabilecek durumda kendimi görmüyorum. Kurallara uymak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Limitleri aştığımız takdirde, bir sonraki sene Beşiktaş'ın yaşayacağı puan silmeler ve alacağı cezalar benim Beşiktaş'ıma layık gördüğüm durumlar değil. Ben önüme konan kurallara bakarak kulübü yönetmek istiyorum. Her koyun kendi bacağından asılır. Kurallara uyarak kulübü yönetmeye çalışıyorum. Bizim bu konuda müracaatımız var. Diyoruz ki, sizin bize tanımış olduğunuz limitlerde gelir ve giderler göz önünde bulunduruluyorsa o tarihte faiz yüzde 20 ise bugün yüzde 13-15'lere düştüyse burada Beşiktaş'ın giderlerindeki azalmanın tarafımıza transferde kullanılması hakkını kullanmak istiyoruz. Zaten, TFF'nin ilk yönetim kurulu kararında A maddesi yüzde 30-40 olmuş derken, B maddesinde faiz indirimlerinin gündeme alınacağı bildirildi. Daha sonra bu karar kaldırılırken ikisi de kaldırıldı. Bunu doğru bulmuyorum."

Futbol kulüplerinin çok zor yönetilebilir durumda olduğunu ifade eden Çebi, "Bunun için de TFF'nin aldığı kararlara saygı duyuyorum. Herkes içine girebileceği ceketi giymeli. TFF'ye müracaat ettik. Bu konuda Tahkim Kurulu'na gittik, 'değerlendiriyoruz' diyor. Ne zaman? 31'inde transfer bitecek, ne zaman değerlendirecekler. Buralar çok iyi şekilde idare edilebilseydi, 307 milyon zarar yazılmasaydı, kulübümüzün ihtiyacı olan bir, iki transferi yapmış olacaktık. Bu bile bir ızdırap. Bununla ilgili, kişilerin hesap vermesi gereken bir durumdur diye düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Yüzde 15 hakkı kullanabilirsek 1-2 transfer yapmaya hazırız"

Teknik direktör Abdullah Avcı ile transfer konusunda görüştüklerini aktaran Ahmet Nur Çebi, "Hocamla tabii ki konuştuk, ihtiyacımız olan 1-2 bölge olduğunu ifade etti. Kendisi de içinde bulunduğumuz TFF sınırlarının hala aşılamamasından kaynaklanan sorunu anlayışla karşıladığını... Bunun Beşiktaş'ın sorunuysa hepimizin sorunu olduğunu o da biz de kabul ediyoruz. Faizlerden kaynaklanan hakkı, yüzde 15'i kullanabilirsek 1-2 transfer yapmaya hazırız. Ancak Beşiktaş'ı riske ederek değil. Gidecek hiçbir arkadaşımız yok. Kendilerine şu anda ihtiyacımız var. Bize herhangi bir talep gelmedi. Bugün için böyle bir şey gündemde değil." şeklinde konuştu.

Everton'dan ayrılması gündemde olan Cenk Tosun'la ilgili açıklamada bulunan Çebi, "Cenk Tosun gündeme geldi, doğrudur. Beşiktaş'ın çok sevdiği bir futbolcudur. Beşiktaş'a çok büyük katkısı olarak giden bir futbolcudur. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu da bana fırsat oldu. Satışında da ben vardım, ben planladım. Maalesef az evvelki sorunları netleştiremediğimiz... Federasyonun çok ağır hareket etmesinden kaynaklanıyor. Bu soruların cevabını alamadan maalesef Cenk Tosun'a cevap veremedik. Bu cevabı aldığımda Cenk Tosun başka bir kulüple anlaşırsa çok üzülürüz. Maalesef durum bu." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, TFF'ye yapılan başvurunun kabul edilmesi halinde 1-2 futbolcu getirebileceklerini yineleyerek "25-30 milyon TL olduğunu tahmin ediyorum. O da 6 ay için iyi bir rakam, önümüzü açar. Ayın 15'inde yönetim kurulu toplantısı var. Umarım 16-17'de cevap almış olabiliriz. Eğer alamıyorsak ayın 30'unda alınmış bir karar şunu gösterir: Bizi bir yerde frenliyorsunuz, öbürlerine el altından 'siz yürüyün, bunu halledeceğiz' diyorsunuz. Çok büyük bir adaletsizlik olur. Bunu yapacaklarını düşünmüyorum. Ayın 31'inde karar açıklarsan art niyet ararım tabii ki." şeklinde konuştu.

Fikret Orman'a yanıt

Çebi, Fikret Orman'ın "İbra konusuna çok üzüldüm, ağabey dediğim bir kişinin bu ibra işini yapması beni çok üzdü." açıklamasına ilişkin "Bir defa ağabey dediği için teşekkür ederim. Bu şahsi bir konu değildir. Burası Beşiktaş. Ben ilkelerle ve vicdanımla burayı yönetmeye çalışıyorum. Bu şahsileştirilmemesi gereken bir konudur. Kendisinden de rica ediyorum, bu işi şahsileştirmeye gerek yok. Konu Beşiktaş ise Beşiktaş'ı konuşalım. Ağabey gibi konular bizim özelimizdir. Bunun Beşiktaş'la alakası yoktur. Bana Beşiktaşlı olduğum için mi ağabey dedi orasını bilmiyorum ama cevabı özetle şu, ben Beşiktaş'ı yönetmeye geldim, olayı şahsileştirmeyi doğru bulmuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Denetim kurulu vazifesini tam yaptığını ifade ediyor, doğrudur. Biz böyle olduğunu düşünmüyoruz." diyen Çebi, "Ben Beşiktaş'ın ikinci başkanıyken, yazılan hiçbir raporun bana ulaşmadığını, tüm raporların yalnızca başkana verildiğini ifade etmiştim. Sonuçları bir başkana vermek gibi, ikinci başkana tevdi etmeniz gerekiyordu. Eksik yapılan bu icraatın Beşiktaş'a faydalı olmadığını düşünüyorum. Bir şeyleri yazıp çizmek yeterli değil. Orada bir eksiklik görüyoruz. Beşiktaşlılar, şu anda yaşanılanlardan çok rahatsız olmasınlar, bu tartışmalar Beşiktaş'a yarar sağlayacaktır. Bunların üstünü örtüp birbirimize kibar davranmak yanlış. Herkesin birbiriyle sadece Beşiktaş için savaşarak yoluna devam etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bazı futbolcu arkadaşlarımızla görüşeceğiz"

Futbolculardan şu ana kadar herhangi bir ücret indirme talebinde bulunmadıklarını anlatan Başkan Çebi, "Bugün öğleden sonra bazı futbolcu arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Yeni yapılan indirim bile olsa yüzde 66'lık bir vergi oranına tekabül edecek. Ücreti indireceksiniz, olacak yeni sözleşme ve çıkan yasa gereği yüzde 40 vergi, karşılığı yüzde 66'ya gelir. Adamdan yüzde 30 indirim alacaksınız, karşılığı devlete yüzde 40 vergi ödeyeceksiniz. Onunla ilgili soruşturmamız devam ediyor. İlgili bakanlığa soru sorduk. Fiyat indirimi yaparsak bunu yeni sözleşme olarak mı kabul edeceksiniz, dedik. Umarım cevap lehimize gelir de arkadaşlarımızla konuşmamızın bir anlamı olur." şeklinde konuştu.

"Denetleme kurulu geçmişte görevlerini yerine iyi getirmedi. Denetleme kurulunun geleceği sağlıklı olacak mı?" sorusuna Çebi şu yanıtı verdi:

"Denetleme kurulu dışarıda işi ve gücü olan insanlar tarafından oluşturuluyor. Denetleme o kadar kolay bir iş değil. Biz denetleme kuruluna 'Haklı olabilirsiniz, önünüze koyulan rakamlara bakarak raporları sunuyorsunuz. Biz size müsaade ederseniz bir ekip oluşturalım, bedelini de kulüp olarak ödeyelim, siz de onlarla çalışın. Denetlemenin doğru olup olmadığını denetleyeyim. Sonra çıkın doğru olanları genel kurula arz edin.' dedik. Bu konuda mutabakat sağladık. Bir firmayla anlaşma sağlanmak üzere. Çok da incelenmesini istiyorum çünkü o dönemde ben de vardım. İncelenmekten çok mutlu olacağım. 'Ekşi yemedik midemiz ağrımadı' diyorsak çekinecek bir şey yok. Alan ortada, biz sadece düdüğü çaldık, maç başladı, herkes çıksın kendini aklasın. Çok şey söyleniyor, çok şey söyleyenlere tek şey çıkıp televizyonlarda cevap vermek değil. Buyurun arkadaşlar rapor burada, demeniz gerek."

Çebi, futbolcu alacaklarıyla ilgili, "Bugüne kadar, 7 seneden beri er ya da geç Beşiktaş'ta kimsenin parası kalmadı, fair play kuralları gereği yapma zorunluluğumuz var, bunlar için çalışıyoruz. Çözülmemesi çözülmeyeceği anlamına gelmez." diye konuştu.

VAR konusunda yapılan itiraz

Ahmet Nur Çebi son olarak Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna yaptıkları itirazların hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"VAR'la ilgili bizim müracaatlarımızın şu anki durumunu size izah edeyim. Biz de herkes gibi biliyoruz ki futbolla ilgili konuların muhakeme edileceği yer tahkim kuruludur. Biz bunları çok iyi biliyoruz ancak tahkime gidebilmemiz için tahkim 'önce müracaatınızı federasyon yönetim kuruluna yapacaksınız, oradan aldığınız cevaptan sonra bize müracaat edeceksiniz' diyor, biz o yolu aşamıyoruz. Futbol Federasyonunun yapılan müracaata cevap vermesini beklemek durumundayız. Tahkim hakkımızın elimizden alınmaması gerekiyor. Federasyona da yönetim kurulumuza bu kararın bildirilmesini istiyoruz. Şu anda beklediğimiz bu, umarım ilk yönetim kurulu toplantısında müracaatımızla ilgili inşallah bize bir cevap verirler ve bizde tahkim hakkımızı kullanmak üzere yolumuza devam etmek istiyoruz."