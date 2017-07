Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'nın Marbella kentinde sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya La Liga 2 ekiplerinden Real Valladolid ile 2-2 berabere kaldı.

Marbella Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında etkili bir oyun sergileyemeyen siyah-beyazlılar, 4. dakikada Jaime Mata'nın golüne engel olamayınca ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.



Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Beşiktaş, 55. dakikada Mustafa Pektemek'in kaydettiği golle durumu eşitledi.



77. dakikada Cenk Tosun ile Oğuzhan Özyakup paslaşmasında, Oğuzhan son vuruşu yaptı ve takımını 2-1 öne geçirdi.



Maçın 80. dakikasında Miguel'in golü sonucu belirledi ve maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımının Valladolid ile oynadığı hazırlık maçını seyretmek için geldiği Marbella Stadı'nda açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendiren Fikret Orman, Burak Yılmaz söylentileri esnasında bildiriler yayınlayan taraftar gruplarına oldukça sert çıktı ve ''Beşiktaş'ı taraftar yönetmiyor, biz yönetiyoruz. Bu aralar bakıyorum böyle hep demeçler memeçler falan, biraz herkes haddini bilsin, herkes bi işine baksın. Biz işimiz yapıyoruz herkes de işini yapsın. Öyle gider yaparak yazılar bilmem ne falan onları ben unutmam'' dedi.



Hazırlık maçlarının, takımın son durumunu görme açısından değerlendirilmesi gerektiğini ve skorun önemli olmadığını belirten Orman Demba Ba'ya kapılarının açık olduğunu söyleyip ''Burası onun yuvası'' ifadelerini kullandı.



Yeni sezonda 10 numaralı formayı Oğuzhan mı yoksa Talisca mı giyecek sorusuna 'Ben giydim arkama bakın'' diyerek espirili bir cevap veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:



''Hazırlık maçlarının skor açısından çok büyük bir önemi yok.Önemli olan takımdaki oyuncuların son durumlarını görmek. Ben de o açıdan seyrediyorum. Kamp yaptığımız Marbella çok güzel bir yer. Ama turizm açısından bakarsak bizim ülkemiz bir cennet.''



''NEGREDO ADAYLARDAN BİRİ''



''Transfer için daha önce de söyledim. Önümüzde bir süreç var ve çalışıyoruz. En önemli kriterimiz hem takıma uyum sağlayacak hem de mali kriterleri bizim içim için önemli. Zaten kaç yıldır transferde hep son anda hızlanıyoruz. Hiç kimseyi almasak bile bizim takımımız ligin en büyük favorisi. İsmi geçen oyuncular var. Negredo da bu isimlerden bir tanesi. Ama süreç hakkında açıklama yapmam. Bu kulübün mesuliyeti bizim üstümüzde. İyi olduğu zaman Allah'tan kötü olduğu zaman bizden.. Marcelo'yu da aldık ve ilk altı ay 250 bin Euro'ya oynatmıştık. Şimdi 7.5 milyona sattık. O bir başarıysa o gözle bakmak lazım. Taraftarlık duygusallık işi ama yöneticilik duygusallık işi değil. Biz de kendi işimiz yapıyoruz. Hamle yapmak istediğimiz mevkiler belli. 9 numaraya ve kanatlara takviye yapacağız. Belki kampın sonunda stoper de düşünülebilecek bir şey.''



''LENS GÜNDEMİMİZDE DEĞİL''



Fikret Orman Lens ile ilgilenip ilgilenmedikleri sorusuna espirili bir cevapla başladı ve ''Ben Lens kullanmıyorum'' dedi. Orman, Lens ile ilgili olarak ''Lens çok iyi bir futbolcu ama açıkçası gündemimizde değil. Fenerbahçe ile aramızda rekabet yaratmak için onu sürekli gündeme taşıyorlar ama ben öyle bir hırs içinde değilim. Ama iyi ve beğendiğim bir futbolcu. Bizim bir çok alternatifimiz var'' diye konuştu.



''OĞUZHAN DÜNYA YILDIZLARINA KAPTANLIK YAPIYOR''



''Oğuzhan için kafamızda bir bedel yok. Oğuzhan'ı da satmak gibi bir niyetim de yok. Oğuzhan'ın da öyle yazıldığı gibi satılma maddesi de yok. Oğuzhan'ın bütün hakkı bende, ben ne dersem o olur. Hem onun başkanı olarak hem de babası kadar menfaatini düşündüğüm için hiç öyle bir durum yok. Oğuzhan bu yaşta bu takımın kaptanı. Biz ona bu formayı kaç sene evvel verdik. Kaptan olarak çıkıyor ve kaptanlık yaptığı takımda dünyanın en ünlü oyuncuları oynuyor. Ama kısmeti gelirse, hep söylüyorum hangi oyuncu olursa olsun biz hissi davranmayız. Türkiye'den de biliyorsunuz Orkan'ı aldık. O da pırlanta gibi bir oyuncu, çok büyük bir kabiliyet. Allah şansını bol etsin. Türkiye'den başka oyuncu da alabiliriz. Alıp kiraya vereceğimiz oyuncular olabilir. Boyko, Milosevic, Pedro kaliteli oyucular. Bizde forma şansı bulamazsa kiraya vereceğiz. Hepsi pırlanta gibi oyuncular ama bakacağız, kulübün menfaati ne gerektiriyorsa onu yapacağız.''



''DEMBA BA'YA KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK''



''Demba Ba bizim Beşiktaş tarihinde sembol olan oyunculardan bir tanesi. İnanılmaz sevdiğimiz bir oyuncumuz ve kardeşimiz. Onun bildiğim kadarıyla Çin'de 1-1.5 yıl daha sözleşmesi var. Marcelo için de söyledim Demba Ba da öyle, ne zaman isterse gelir Beşiktaş'ın kapısı her zaman açık.''



''BEŞİKTAŞ'I TARAFTAR YÖNETMİYOR, BİZ YÖNETİYORUZ''



''Hep aynı şeyi söyledim Burak çok sevdiğim bir kardeşimiz. Babası da bizim abimizdir benim adaşımdır. Burak da Beşiktaşlı, Beşiktaş'ta top oynadı. Beşiktaş'a karşı bir terbiyesizlik yapıp gitmedi yani. Beşiktaş onu aldı oynatmadı, Manisapor'a takasta verdi. Sonra bir çıkış yakaladı. Sonra bir maçta bir pozisyon oldu. Fakat şunu da söyleyeyim; taraftar ne diyor diye ben hareket etmem. Taraftar öyle diyor, taraftar böyle diyor. Beşiktaş'ı taraftar yönetmiyor, Beşiktaş'ı biz yönetiyoruz. Taraftarın fikirleri önemli mi, tabii ki önemli. Biz taraftarı kaale almayacak şekilde zaten hareket etmeyiz. Ama taraftar istiyor diye de bir hareket yapmayız, bu almak da olur satmak da olur. Bu aralar bakıyorum böyle hep demeçler memeçler falan, biraz herkes bi haddini bilsin, herkes bi işine baksın. Biz işimizi yapıyoruz herkes de işini yapsın. Öyle gider yaparak yazılar bilmem ne falan onları ben unutmam.''



''TRABZONSPOR DA ARTIK ŞAMPİYON OLMALI''



''Beşiktaş'ın her zaman Fenerbahçe, Galatasaray ezeli rakipleridir. Trabzonspor da tabii ki ezeli rakip, onların da bu sene 50. yılı, mutlaka şampiyon olmak isteyecekler. Ben de Trabzon'un iyi bir sezon geçirmesini istiyorum. Tabii ki biz her sene şampiyon olmak istiyoruz ama Trabzonspor da artık şampiyon olmalı, uzun zaman oldu onlar açısından. Başakşehir'in iyi bir kadrosu vardı ve iyi takviyeler yaptılar. İyi bir rekabet olacak. Herkes şampiyon olmak için çıkıyor, ak koyun kara koyun belli olacak.''