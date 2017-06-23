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Beşiktaş dünyaca ünlü stoper için masaya oturdu

Stoper arayışlarına devam eden Beşiktaş son olarak gündemine Real Madrid'ten ayrılan Pepe'yi almaya yakın.

Beşiktaş dünyaca ünlü stoper için masaya oturdu

Stoper arayışlarına devam eden Beşiktaş son olarak gündemine Real Madrid'ten ayrılan Pepe'yi almaya yakın.

10 yıldır formasını giydiği Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve yenilenmeyeceği açıklandıktan sonra boşa çıkan dünyaca ünlü stoper için harekete geçen Siyah Beyazlılar, Pepe'yi kadrosuna katmak istiyor.

Portekizli stoper için menajer Ahmet Bulut'a tam yetki veren Beşiktaş, bu transferi gerçekleştirmek için tüm şartları zorlayacak.34 yaşındaki Pepe serbest oyuncu olduğu için FFP kurallarına takılmadan bonservissiz transfer edilebiliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #beşiktaş #Pepe
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