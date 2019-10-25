Beşiktaş evinde kaybetti

UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında Beşiktaş, sahasında Portekiz ekibi Braga'ya 2-1 yenildi.

İlk Yarı

Beşiktaş-Braga maçının ilk yarısını, Portekiz ekibi 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Caner Erkin'in soldan ortasında Braga savunmasının uzaklaştıramadığı topla altı pas önünde buluşan Boyd'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

8. dakikada Oğuzhan Özyakup'la paslaşarak sağdan ceza sahasına giren Güven Yalçın, meşin yuvarlağı dışarı çıkardı. Rebocho ceza sahası içinde gelişine sert vurdu, savunmaya çarpan top kornere gitti.

22. dakikada Ricardo Horta'nın soldan ortaladığı topu altı pasın sol çaprazında kontrol eden Paulinho'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

28. dakikada Rebocho'nun soldan ortasında Santos topa kafayla vurdu, Braga kalesine giden meşin yuvarlağı kaleci Matheus son anda çeldi.

38. dakikada Braga 1-0 öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un hatalı pası sonrasında başlayan atakta Galeno topu kaparak ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, Karius'un çeldiği meşin yuvarlağı Ricardo Horta boş kaleye gönderdi: 1-0.

44. dakikada Ljajic'in ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak iki direğin birleştiği noktaya çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Braga'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

47. dakikada Braga gole yaklaştı. Soldan gelen ortada Beşiktaş savunması topu uzaklaştıramadı. Arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Galeno'nun şutunda top direkten döndü.

53. dakikada Novais'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Karius topu kornere çeldi.

71. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Caner Erkin'in ortasında Umut Nayir arka direkte meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-1.

72. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Santos, Ljajic'i ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada topun başına geçen Ljajic'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

77. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Eduardo kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bragalı oyuncunun vuruşunda kalesini terk eden Karius gole izin vermedi.

80. dakikada Braga yeniden öne geçti. Galeno'nun sağdan ortasında Eduardo ceza sahası içinde tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

86. dakikada Rebocho'nun uzaktan şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşma Braga'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş yine kayıp

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, Portekiz'in Braga takımına evinde 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla üçüncü maçında üçüncü yenilgisini alan Beşiktaş, sıfır puanla son sırada kaldı.

Galibiyeti unuttu

Beşiktaş, bu sezonki 11. resmi maçında 6. yenilgisini aldı.

Sezon başından beri sadece iki kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 3 maçı ise berabere tamamladı.

Süper Lig'deki 8 maçta 2 galibiyet ve üçer beraberlikle yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'ndeki üç karşılaşmasını ise yitirdi.

Avrupa'da galibiyete hasret kaldı

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.

Geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye evinde 1-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon ise İstanbul'daki maçlarda Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 yenildi. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup oldu.

Portekiz takımlarını evinde yenemiyor

Beşiktaş'ın Portekiz takımlarına karşı evindeki şansızlığı sürdü.

Bu ülke temsilcilerini 7. kez konuk eden siyah-beyazlı ekip, rakiplerine 4. kez mağlup oldu. Beşiktaş, Portekiz ekipleriyle evinde üç kez de berabere kaldı.

Portekiz takımlarını 3 defa yenen Beşiktaş, bu galibiyetleri de deplasmanda elde etti.

Taraftarlar, Avcı'yı istifaya davet etti

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının 2-1 geriye düşmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.

Siyah-beyazlılar, "Avcı istifa", "güle güle Avcı" ve "Başakşehir'e hoca olsana" şeklinde tezahüratta bulundu.

Taraftarlar ayrıca Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı.

Siyah-beyazlılar, oyunculara da tepkilerini gösterdi.

Değişiklikle gelen gol yetmedi

Maçta 61 ve 67. dakikalarda değişikliğe giden Abdullah Avcı, saha içinde olumlu sonuç aldı.

Sağ bek Necip Uysal'ı çıkararak forvete Umut Nayir'i alan Avcı, Güven Yalçın'ı da sol kanada çekti. Maça sol bekte başlayan Pedro Rebocho ise kalan bölümde savunmanın sağında oynadı.

Beşiktaş, 71. dakikada Umut'un golüyle 1-1 beraberliği sağlarken, 72. dakikada penaltı kazandı ama bunu gole çeviremedi.

Kalesinde bir gol daha gören siyah-beyazlı takım, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Ljajic penaltıyı değerlendiremedi

Beşiktaş, 72. dakikada kazandığı penaltıyı Adem Ljajic ile değerlendiremedi.

Ljajic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

Beşiktaş ilk yarıda da iki pozisyonda direğe takılmıştı.

Kartal Yılmaz ilk resmi maçına çıktı

Beşiktaş'ta 61. dakikada Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olan Kartal Yılmaz, A takımında ilk resmi maçına çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin altyapısında yetişen 2000 doğumlu Kartal, orta sahada görev yaptı.

Bu arada grubunda ikinci kez kazanan Braga, puanını 7'ye çıkardı.

"Kaybettik üzgünüz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda takımının Portekiz ekibi Braga'ya 2-1 yenildiği maçla ilgili, "Oyun cebimize kadar gelmişti ama çeviremedik. Kaybettik üzgünüz." dedi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını belirterek, "Maçın 10. dakikasında iki pozisyon bulduk. Biri direkten döndü. Oyun ondan sonra dengelendi. Basit top kaybından golü yedik. İkinci yarıya rakip daha iyi başladı. Sonra coşkulu şekilde girmeye ve sonucu çevirmeye çalıştık. Oyun cebimize kadar gelmişti ama çeviremedik. Kaybettik üzgünüz." diye konuştu.

Attıkları golden sonra penaltı kazandıklarını ama bunu değerlendiremediklerini kaydeden Avcı, "Yarın olsa yine Ljajic'e penaltıyı attırırım. Sonrasında yedimiz gol ve arkasından zihinsel yorgunlukla çeviremedik." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş formasının ve oyuncusunun her zaman değerli olduğunu anlatan Avcı, sakatlıklar nedeniyle kısıtlı seçenekle hareket etmek zorunda kaldıklarına dikkati çekerek, "Oğuzhan sakatlıktan çıktı, 60 dakika oynayabilirdi. Kartal'ı aldık, Necip'i sağ bek oynattık. Böyle hamleler yapabildik. Biz perşembe oynadık, rakibimiz (Galatasaray) salı oynadı. Bir an önce fiziksel ve zihinsel toparlanıp pazar günü özellikle bize yardımcı olan taraftarlarımızın coşkusuyla sıfırdan başlayacak bir maça hazırlanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Sakatlıklardan yakınan Avcı, eksik oyuncuların çokluğundan dolayı yapabileceklerinin bu kadar olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"22 oyuncunun 11'inde bu kadar sakatlık herhalde bir teknik adamın başına gelmemiştir. Sakatlık, kırmızı kartlar nedeniyle ideal takımımla maç oynamadım. Burak, Ruiz, Hutchinson gibi oyuncuları beraber bir türlü oynatamadık. Bazen performanstan, bazen sakatlıktan bunu yapamadık."

"Mücadeleye devam"

Taraftarların kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, istifa etmeyeceğini ve mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

Vodafone Park'ta iki galibiyet aldıklarını ve bunu taraftarların desteğiyle sağladıklarını belirten Avcı "Pazar günü taraftarlarımızın desteğini bekliyorum. İstifayı düşünmedim. Mücadele etmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Taraftarın tepkisinde her zaman haklı olduğunu vurgulayan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatlarından fedakarlık yapıyorlar. Forma alıyorlar. Perşembe geliyorlar, pazar gelecekler. Kombine alıyorlar. Biz onlara bir şeyler sunmak durumundayız. Tepkilerinde haklılar. Şu ana kadar ağızlarından kötü kelime de çıkmıyor. Dünyanın her yerinde bu böyle, kaçınılmaz bir gerçek. Desibel rekoru kırmış taraftar pazar günü takımı döndürecek önemli ayaklardan olacak."

Sakat oyuncuların durumu

Sakat oyuncuların durumuna değinen Avcı, "Bazı oyuncuların durumu cumartesi günü belli olacak. Hutchinson kulübedeydi, 37 yaşında ve sakatlanma riski var, onu koruduk. Gökhan Gönül, Burak, Diaby belli değil. Douglas sakat. Sağlık raporları geldikten sonra değerlendireceğiz." diye konuştu.

Takıma transferin ihtiyaç olup olmadığı sorusunu ise Avcı, "Her zaman kurumumu, oyuncumu korumuşumdur. Bu bir performans değerlendirmesidir. Ligin 17. haftasına kadar bu oyuncularla devam edeceğiz. Yeni yönetimle bunun değerlendirmesini yapacağız ona göre karar vereceğiz." diye yanıtladı.