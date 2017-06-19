"Fenerbahçe ve Galatasaray'ı hem ciroda hem karlılıkta geçtik"

Beşiktaş Kulübünün resmi ürünlerinin satışının yapıldığı Kartal Yuvası mağazalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican, bu sezon forma satışında rakiplerini geride bıraktıklarını söyledi.

Mican, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların bu sezon formalara büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Taraftarlarımız iki yıldızlı son formalarda üzerine düşeni yaptı. Bu sezon 400 bin bandına yaklaşıyoruz. Beşiktaş forma satışında rakiplerini geçti. Böylelikle forma satışı konusunda ilk kez Fenerbahçe ve Galatasaray'ı hem ciroda hem karlılıkta geride bıraktık." dedi.

Üç yıldızlı yeni formaların çıkacağı tarihi de netleştirdiklerini aktaran Mican, "Yeni formalarımız 13 Temmuz tarihinde 169 liradan satışa sunulacak. İnternette yeni formalar diye dolaşan görsellerin hiçbirinin bizim çıkaracağımız formalarla alakası yok. Yeni formalarda detaylı değişiklikler olacak." diye konuştu.

Siyah-beyazlı yönetici, taraftarların yeni formaları merakla beklediğini vurgulayarak, "Şu anda çok ciddi bir talep olduğunu gözlemliyoruz. Yeni sezonda yurt dışı operasyonlarla birlikte satış seviyesini 600 bine çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Avrupa'da mağazalar açacağız"



Hüseyin Mican, Beşiktaşlı taraftarların, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından üç yıldızlı ürünlere gösterdiği ilgiden memnun olduklarını kaydetti.

Önümüzdeki sezon Avrupa'da üç mağaza açılacağını anlatan Mican, şöyle devam etti:

"Avrupa'daki taraftarlarımıza şu anda yeni açılan internet sitemizle hizmet veriyoruz ama önümüzdeki sezon Avrupa'da mağazalar açacağız. Mağazalarımızdan biri Almanya'daki taraftarlarımıza hizmet verecek. Diğer mağazaları da Belçika ve İngiltere'de açmayı düşünüyoruz. Takımımızın Çin'de yapacağı kampa da pazarlama ekibimizle gideceğiz ve o pazarda neler yapılabilir diye bakacağız.



"Korsanla mücadelede hukuksal boşluklar elimizi kolumuzu bağlıyor"



Korsan satışın kulüplerin gelirine büyük zarar verdiğinin altını çizen Hüseyin Mican, hukuksal boşlukların ellerini kollarını bağladığını vurguladı.

Fikri ve sınai suçlarla ilgili kanunun çıkmasını beklediklerine değinen Mican, "Hukuki açıdan büyük boşluklar var ve korsan üreticileri bunları değerlendiriyor. Bazı telefon numaralarından kulüp adına ürün satışı yapıldığını öğreniyoruz ama şikayet ettiğimizde bir yaptırım olmuyor. Korsan ürünün üretildiği yeri tespit ediyoruz. Baskın için gidiyoruz ama hakim fiş ya da fatura istiyor. Bu işi korsan yapan adamda fatura olmaz zaten. Korsanla mücadelede hukuksal boşluklar elimizi kolumuzu bağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Korsan ürün satışının engellenmesi konusunda sadece Beşiktaş Belediyesinin siyah-beyazlı kulübe yardımcı olduğunu dile getiren Hüseyin Mican, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hukuk, korsan ürünlerin toplanmasına izin vermediği için belediyelerle iş birliği yapmak zorunda kalıyoruz. Bu konuda bize bir tek Beşiktaş Belediyesi yardımcı oluyor. Onlar da korsan ürün satanlara işportacı muamelesi yapabiliyor sadece. Üsküdar Belediyesine, Beyoğlu Belediyesine aynı durumu söylüyoruz ama onlar kayıtsız kalıyorlar ve bize yardımcı olmuyorlar. O yüzden Üsküdar'da ve Kabataş'ta korsan satışı engellenemiyor. Maç günü mahkeme toplama kararı veriyor ama sadece tek bir korsan satıcısı adına verildiği için diğerleri işlerine devam ediyor. Korsanın engellenmesi konusunda hukuk bizi zor durumda bırakıyor."