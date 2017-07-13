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Beşiktaş formalarına büyük ilgi

Beşiktaş, ilk günde geçen yılın aynı dönemine göre 7 kat fazla forma satışı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Beşiktaş formalarına büyük ilgi

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş Futbol Takımı'nın dün satışa sunulan yeni formalarına taraftarların ilgisi yüksek oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu için yeni tasarlanan formaların satışına dün başlandığı hatırlatılarak, "Geçen yıla nazaran ilk gün 7 kat daha fazla forma satışı gerçekleştirildi." denildi.

Kulüp, yeni sezon formalarına gösterilen ilgiden dolayı siyah-beyazlı taraftarlara da teşekkür etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
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