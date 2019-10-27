Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi, kanalda?

Beşiktaş ile Galatasaray derbisi Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 346. kez birbirine rakip olacak. 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette, 345 maçın 122'sini Galatasaray, 110'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş'ın galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, 10 karşılaşmanın beşini kazandı, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Biletlerin fiyatları tribün kategorilerine göre şöyle:

1. Kategori: 495 lira

2. Kategori: 440 lira

3. Kategori: 385 lira

4. Kategori: 360 lira

5. Kategori: 330 lira

6. Kategori: 305 lira

7. Kategori: 175 lira

8. Kategori: 150 lira

VIP: 900 lira

1903 Tribünü A-E Blok: 900 lira

1903 Tribünü B-D Blok: 1000 lira

1903 Tribünü C Blok: 1100 lira