Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlılar salonda çalıştı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yaptı.
İdmana Pepe, Ricardo Quaresma ve Anderson Talisca katılmadı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını akşam gerçekleştireceği çalışmayla sürdürecek.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.
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