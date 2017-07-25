Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre İspanya'da kampta bulunan siyah-beyazlılarda kadroya dün akşam dahil olan Ricardo Quaresmada takımla çalıştı.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Marbella Futbol Merkezi'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, pas, top kontrolü ve dar alanda kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, şut çalışması ve minik kale maçla sona erdi.



Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında bu akşam TSİ 21.00'de İspanya temsilcisi Real Valladolid ile bir hazırlık maçı oynayacak.