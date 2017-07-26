Beşiktaş, İspanya'da yaptığı ilk hazırlık maçında bu ülke temsilcisi Real Valladolid ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş, İspanya'da yaptığı ilk hazırlık maçında bu ülke temsilcisi Real Valladolid ile 2-2 berabere kaldı.



4. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanadında boşluğu iyi değerlendiren Mata, bir süre taşıdığı topu ceza alanına girdiği anda sert bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1

55. dakikada soldan ceza alanına giren Caner Erkin'in şutunda kaleciden seken meşin yuvarlağı Mustafa Pektemek, filelerle buluşturdu ve 1-1 beraberliği sağladı.



77. dakikada Cenk Tosun'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

80. dakikada ceza alanı içinde sol tarafta topla buluşan Miguel, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve durumu 2-2'ye getirdi.



Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

