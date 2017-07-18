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Beşiktaş'ın Çin yolculuğu başladı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çin'de yapacağı çalışmalar için bu ülkeye gitti.

Beşiktaş'ın Çin yolculuğu başladı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çin'de yapacağı çalışmalar için bu ülkeye gitti.

Siyah-beyazlı kafile, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Çin'in Guangzhou kentine hareket etti. Siyah-beyazlı takım, buradan kara yoluyla Zhuhai kentine geçecek. Beşiktaş, Çin'de Almanya temsilcisi Schalke 04 takımıyla yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TSİ 15.00'te Zhuhai Sports Center'da oynanacak. 

4 oyuncudan yoksun gitti

Beşiktaş, Çin'e 4 oyuncusundan yoksun bir şekilde gitti.

Siyah-beyazlı kafilede izinli Pepe ile Ricardo Quaresma yer almadı. Ülkesi Brezilya'dan geç dönen Anderson Talisca da hazır olmadığı gerekçesiyle kadroya dahil edilmedi. İstanbul'daki antrenmanlarda bireysel çalışan Gökhan Gönül de Çin'e götürülmeyen oyuncular arasında yer aldı.
Beşiktaş, Schalke 04 ile yapacağı karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da kısa bir konaklama sonrası kamp çalışmaları için 23 Temmuz Pazar günü İspanya'ya gidecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #çin #yolculuk #yeni #Sezon #ülke
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