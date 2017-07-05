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Beşiktaş'ın yeni stoperi Pepe sabaha karşı Türkiye'ye geldi

Beşiktaş Kulübü, Pepe'nin Siyah-beyazlı formayla fotoğrafını paylaştı

Beşiktaş'ın yeni stoperi Pepe sabaha karşı Türkiye'ye geldi

Siyah-beyazlı kulübün instagram hesabından Pepe'nin Beşiktaş formasını giydiği bir fotoğraf paylaşıldı. Başka bir fotoğrafta da Beşiktaşlı yönetici Umut Güner ve Pepe'nin imza anı yer aldı.

Ayrıca Portekizli futbolcu da Vodafone Arena Stadı'nın fotoğrafını instagram hesabından paylaştı.

Beşiktaş, Pepe'yi KAP'a bildirdi



Beşiktaş Kulübü, Portekizli stoper Pepe'nin transferi konusunda futbolcunun kendisiyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Açıklamada, "Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe) 'in transferi konusunda futbolcunun kendisiyle görüşmelere başlanmıştır" denildi.
 
Beşiktaş'ın yeni stoperi Pepe geldi
 
BEŞİKTAŞ'ın yeni stoperi Pepe sabaha karşı Türkiye'ye geldi.2 gün süren görüşmelerde sonra dün gece resmi imzayı atan Portekizli yıldız gece 12:00'de Lizbon'dan yola çıktı
.Transfer komitesi başkan Umut Güner, yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu menajerler Ahmet Bulut ve Jorge Mendes ile beraber 4.5 saatlik bir yolculuğun ardından sabaha karşı Atatürk Havaalanı'na inen Pepe burada Beşiktaşlı taraftarlarca karşılandı.

Siyah Beyazı taraftarların büyük ilgi gösterdiği Pepe zaman zaman ezilme tehlikesi yaşadı.
 
Havaalanından dinleneceği otele giden Pepe öğleden önce sağlık kontrolünden geçecek.Portekizli stoper için saat 14:00'de Vodafone Arena'da başkan Fikret Orman'ın da katılacağı imza töreni düzenlenecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Pepe #beşiktaş #türkiye
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