Beşiktaş'ın Real Madrid'den transfer ettiği Pepe, "Beşiktaş'ta olmak benim için bir şans. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum." dedi.

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında geldiği İspanya Marbella Futbol Merkezi'nde kampta ilk çalışmasını yaptı.

Beşiktaş'ın Real Madrid'den transfer ettiği Pepe, yeni takımıyla ilk kez çalıştı.

İzinli olduğu için yeni sezon hazırlıklarının İstanbul ve Çin bölümünde yer almayan Pepe, ısınma ve pas çalışmalarına katıldı. Portekizli oyuncu, daha sonra bireysel olarak antrenmana devam etti.



Antrenman

Çin'deki Schalke 04 maçından sonra İstanbul'a dönen ve 3 gün izin yapan siyah-beyazlı futbolcular, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, İspanya kampındaki ilk antrenmanda pas çalışmasının ardından 3 takıma ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 6 minyatür kalenin yer aldığı sahada çalışmalar yaptı.

Beşiktaş'ın idmanına Ricardo Quaresma, Ryan Babel ve Atiba Hutchinson katılmadı.



Pepe: Çok gururluyum

Pepe, idman sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Takımla ilk idmana çıktım. Teknik ekip olsun, takım arkadaşlarım olsun, herkesle tanıştım. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum." dedi.

Antrenman öncesi takım arkadaşlarına bir konuşma yapan Pepe, bununla ilgili soru üzerine, "Beşiktaş'ta olmak benim için bir şans. Bu şansı bana tanıdıkları için, aralarına aldıkları için herkese teşekkür ettim. Onlar için çalışacağımı söyledim. Sıkı çalışarak çok iyi bir sene geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Pepe, Beşiktaş'a transferinin ardından Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ve Ricardo Quaresma gibi isimlerden kendisine nasıl tepkiler geldiği sorusuna, "İmza attığım günden bu yana çok kişi mesaj attı. Real Madrid'den arkadaşlarım iyi dileklerini ilettiler. Yeni bir sayfa açıyorum ve yeni bir kültür tanıyacağım. Beşiktaş'ın hedefleri doğrultusunda her gün sıkı çalışıp hep beraber mutlu olmak istiyoruz." yanıtını verdi.