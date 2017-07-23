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Beşiktaş kafilesi İspanya'da

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon öncesi yapacağı kamp ve hazırlık maçları için İspanya'ya geldi.

Beşiktaş kafilesi İspanya'da

Beşiktaş Futbol Takımı, İstanbul'dan kalkan uçakla 4 saatlik yolculuğun ardından İspanya'nın Malaga kentine ulaştı.
Beşiktaş kafilesi, buradan da kara yoluyla Marbella kentine gelerek kamp yapılacak otele yerleşti.
Beşiktaş, İspanya'daki ilk antrenmanını bu akşam yapacak.
Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ve daha sonra Çin'de Schalke 04 takımıyla bir hazırlık maçı yapan siyah-beyazlılar, çalışmalarına tam kadro devam edecek. Çin'e götürülmeyen Anderson Talisca ve Gökhan Gönül de İspanya kampında yer aldı. İzinli olmaları nedeniyle İstanbul ve Çin'deki hazırlıklarda bulunmayan Pepe ile Ricardo Quaresma da İspanya'da kadroya dahil olacak.

İspanya'da 3 hazırlık maçı
Beşiktaş, İspanya kampında bu ülke temsilcileriyle 3 hazırlık maçı yapacak.
İspanya'daki ilk hazırlık maçını Real Valladolid ile Marbella Stadı'nda 25 Temmuz Salı günü oynayacak siyah-beyazlı ekip, 27 Temmuz Perşembe günü de aynı statta Las Palmas ile mücadele edecek. Beşiktaş, 30 Temmuz Pazar günü Mirador Stadı'nda Real Betis'le bir hazırlık maçı daha yaptıktan sonra Türkiye'ye dönecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
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