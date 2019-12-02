Beşiktaş- Kayserispor maç özeti

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırladı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında ceza sahası içindeki Diaby'nin pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın dönerek şutunda, kaleci Lung topun kaleye girmesine izin vermedi.

12. dakikada Ljajic'in ceza sahasının sol çaprazından sert şutunda Lung topu kurtardı, sonrasında meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

15. dakikada rakibinin hatalı pasında topu kapan Burak Yılmaz ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci iki hamlede topu kontrol etti.

15. dakikada Mensah'ın uzaktan şutunda, Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Burak Yılmaz'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hutchinson, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

30. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Caner Erkin soldan çizgiye inerek topu dışarı çevirdi. Gökhan Gönül ceza saha dışından şutunu çekti, savunmaya çarpan top ağlara gitti. Hakem Ümit Öztürk, topun aut çizgisini geçip geçmediğinin VAR'da incelenmesinin ardından golü geçerli saydı: 2-0.

41. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Ceza sahası dışında Elneny ile duvar pası yapan Burak Yılmaz ceza sahası dışının sol çaprazından sert bir şutla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 3-0.

43. dakikada ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Elneny'nin şutunda, kaleci topu kornere çeldi.

44. dakikada Burak Yılmaz'la ceza sahasında paslaşarak çizgiye inen Diaby'nin içeri çevirdiği topa arka direkte N'Koudou müdahale etti, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

İlk yarı Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

65. dakikada Adebayor'un pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Nurettin Korkmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

75. dakikada sağdan çizgiye inen Gökhan Gönül'ün ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Caner Erkin'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

83. dakikada Ljajic'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Lens topu ayağından açtı. Kalecinin müdahalesiyle meşin yuvarlağı önünde bulan Diaby topu kaleye gönderdi, Hasan Hüseyin Acar çizgi üzerinde meşin yuvarlağa müdahale ederek golü engelledi.

86. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor'un golü geldi. Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Mensah'ın ceza sahasına gönderdiği topu Adebayor kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 3-1.

90. dakikada Beşiktaş'ın farkı yeniden 3'e çıkardı. Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Oğuzhan Özyakup'un kafayla arkaya gönderdiği topu Burak Yılmaz gole çevirdi: 4-1.

Beşiktaş karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Süper Lig'de 7. galibiyetine ulaşan ve 3 de beraberliği bulunan Beşiktaş, 24 puanla 3. sıraya kadar yükseldi.

Üst üste 5. galibiyet

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini aldı.

Ligin 8. haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, ardından Galatasaray (1-0), Antalyaspor (2-1), Yukatel Denizlispor (1-0), İttifak Holding Konyaspor (1-0) ve İstikbal Mobilya Kayserispor (4-1) maçlarını kazandı.

Evindeki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı

Beşiktaş, evindeki yenilmezlik serisini de 18 maça çıkardı.

Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 18 karşılaşmada 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 44 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 37 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, ayrıca iç sahada üst üste gol atma serisini de 35 maça çıkardı. En son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandıramayan Beşiktaş, bu bakımdan tarihinin en uzun serisini bir maç daha ileriye taşıdı.

2 maç sonra gol yedi

Çıkışa geçtiği haftalarda savunmasıyla dikkati çeken Beşiktaş, 2 maç sonra kalesinde gol gördü.

Ligin 7. haftasından 12. haftasına kadar sadece Antalyaspor ile yaptığı maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı ekip, İstikbal Mobilya Kayserispor'da Emmanuel Adebayor'un 86. dakikada golüne engel olamadı.

Bu sezonki en gollü galibiyeti

Beşiktaş, bu sezonki en gollü galibiyetini de İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında aldı.

Ligin 2. haftasında Göztepe'yi 3-0 yenen siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 ve Antalyaspor'u 2-1'lik skorlarla geçmişti. Beşiktaş; Galatasaray, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını ise 1-0'lük üstünlükle tamamlamıştı.

Taraftarlardan Abdullah Avcı tezahüratı

Beşiktaşlı taraftarlar, bu sezon ilk kez teknik direktör Abdullah Avcı lehine tezahüratta bulundu.

Sezon başında alınan kötü sonuçlar sonrası zaman zaman Avcı'yı istifaya davet eden taraftarlar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından tecrübeli çalıştırıcıyı ısrarla sahaya davet etti. Bir süre sonra soyunma odasından sahaya dönen Avcı, taraftarları selamladı. Bu sırada Avcı'nın duygulandığı gözlendi.

Tribünleri tek tek gezen ve üçlü çektiren Avcı'ya bir taraftar da çiçek verdi.

Burak Yılmaz'dan gollere devam

Siyah-beyazlı takımın 34 yaşındaki oyuncusu Burak Yılmaz, İstikbal Mobilya Kayserispor maçını da boş geçmedi.

Geçen hafta takımının İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendiği maçta fileleri havalandıran Burak, 41. ve 90. dakikalarda gol sevinci yaşadı.

Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında penaltıdan fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de bu sezon 5 gole ulaştı.

Hutchinson'dan 2. gol

Beşiktaş'ı 20. dakikada 1-0 öne geçiren Atiba Hutchinson, bu sezon ikinci kez fileleri havalandırdı.

Hutchinson, Süper Lig'in 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında da gol sevinci yaşamıştı.

Tartışmalı gol

Siyah-beyazlı ekibin 30. dakikada Gökhan Gönül'ün ayağından bulduğu golde İstikbal Mobilya Kayserisporlu oyuncular, Caner Erkin'in soldan yaptığı orta öncesinde topun dışarıdan çevrildiği yönünde itirazda bulundu.

Maçın hakemi Ümit Öztürk, VAR kararıyla golü geçerli saydı.

Bu arada Gökhan, bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında buldu.

Gol anonsu doğuştan yürüme engelli Buket Durmuş'tan

Siyah-beyazlıların İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında Hutchinson ile bulduğu ilk golün anonsunu doğuştan yürüme engelli Buket Durmuş yaptı.

Beşiktaş'ın sponsoru Vodafone, 35 yıl sonra protezle yürümeye başlayan siyah-beyazlı takımın taraftarı Buket Durmuş'u Vodafone Park'taki maçta ağırladı.

Vodafone ve Beşiktaş Kulübü, ekim ayında yeni protezlerini ilk kez deneyen ve bu deneyimini sosyal medya hesabından paylaşan Buket Durmuş'u ağaçlı yoldan yürüyerek stada gelmeye davet etmişti. Maçı locadan izleyen Buket Durmuş, golün de anonsunu yaptı.

Taraftarlardan şampiyonluk şarkıları

Takımlarının ilk yarıda bulduğu gollerle coşan taraftarlar, ikinci yarıda şampiyonluk şarkıları söyledi.

Siyah-beyazlılar, maçın son dakikalarında kulübün eski başkanı Fikret Orman aleyhine tezahüratta bulundu.

Maç sonrası Oğuzhan Özyakup ve Georges Kevin N'Koudou, taraftarlara üçlü çektirdi.

Bu arada mücadeleyi 25 bin 913 biletli seyirci izledi.

Kayserispor 8. kez yenildi

Bu sezon ligdeki tek galibiyetini Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek alan İstikbal Mobilya Kayserispor, 8. kez mağlup oldu.

Ligdeki 4 maçı berabere tamamlayan ve 7 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekip, son sırada kaldı.

Gözbaşı: Bu kötü başlangıcın iyi bitmesi için elimizden geleni yapacağız

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, maçın ardından yaptığı açıklamada, yenildikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Öncelikle üzgünüm, yine mağlubuz. Ama geçen haftalara göre biraz daha mücadeleci bir oyun vardı." diye konuştu.

Ümitli olduklarını vurgulayan Gözbaşı, "Bir tane golde sanki biraz hata var gibiydi ama ben hakemlerle ilgili konuşmuyorum. 7 puanda kaldık ama ümitliyiz, mücadele edeceğiz. İnşallah devre arasında iyi transferler yapıp, bu kötü başlangıcın iyi bitmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Gelecek haftalar için umutlu olduklarını kaydeden Gözbaşı, "İkinci yarı biraz daha hareketliydik ama Beşiktaş’ta bugün iyiydi, kabul edelim. Bakalım, biz daha yeni devraldık, gelecek haftalar için umutluyuz. Bu saatten sonra çok şey gözden geçirmem gerekiyor. Geçiriyordum ama kongre sürecini bekliyordum. Daha erken kararlar almak daha faydalı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Adebayor'la yollarımızı ayırdık

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz de yaptığı açıklamada, "Adebayor'la yollarımızı ayırdık. Bu maç son maçıydı. Artık ara transfer dönemini bekliyoruz. Bu dönemde başırılı transferler yaparak ikinci yarıya çok iddialı bir Kayserispor getirmeyi planlıyoruz, hedefimiz bu yönde." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımın ikinci golünün kendilerini çok üzdüğünü kaydeden Tokgöz, şunları söyledi:

"Aslında maç eşit başladı ama ilk golden sonra ikinci gol için çok üzüldük. Bu golde topun dışarıdan geldiği çok netti. VAR odası nasıl kaçırdı, bu bizi çok üzdü. Bunun dışında Beşiktaş'ın hakim olduğu bir maçtı. Kayserispor'da genç oyuncularımız elinden geleni yaptı ama yeterli olmadı."