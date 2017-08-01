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Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Büyük hedeflerle yeni bir sezona başlıyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan futbol takımının bu sezona da büyük hedeflerle başlayacağını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Büyük hedeflerle yeni bir sezona başlıyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş dergisinin ağustos sayısındaki yazısında, geçen sezonu gururlu bir şekilde geride bıraktıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Şimdi daha büyük hedeflerle yeni bir sezona başlıyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle gereken çalışmaları yaptık ve yapıyoruz.

Takımımızı, teknik heyetin isteği doğrultusunda yeni transferlerle takviye ettik ve muhtemel ihtiyaçlara göre de alternatifleri hazır tutuyoruz.

Umuyor ve inanıyorum ki bu yıl da Beşiktaş, hepimizin gururu olmaya devam edecek.

Bu vesileyle sevgili Tamer Tuna başta olmak üzere yollarımız ayrılan sevgili kardeşlerime kariyerlerinde başarılar diliyor, yeni transferlerimize de 'Ailemize hoş geldiniz.' demek istiyorum."

Yeni sezonun fair play ruhu içinde geçmesini dileyen Orman, futbol takımının Çin seyahatinin önemine de vurgu yaparak, "Hedefimiz yüz milyon taraftara ulaşmak ve Beşiktaşımızı global bir marka haline getirmek.

Bu hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım atarak Çin'e gittik ve globalleşme projemizi başlattık.

Çin başta olmak üzere global sponsorluklarımızı artırmak için gerçekleştireceğimiz projeleri zamanla sizlere açıklayacağız." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #fikret orman
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