Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, transfer döneminin sürdüğünü ve kriterlerine göre kadroya takviye yapacaklarını söyledi.

Siyah-beyazlı ekibin Marbella Stadı'nda Real Valladolid ile yaptığı hazırlık maçının devre arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, kulüp olarak son sezonlarda aynı yöntemle hareket ettiklerini belirterek, "Transferde önümüzde bir süreç var. Bütün ekibimiz çalışıyor. Bizim için en önemli kriter, oyuncuların hem takıma uyum sağlaması hem de mali kriterleridir." dedi.

Beşiktaş ile ismi anılan İspanyol oyuncu Alvaro Negredo ile ilgili soru üzerine Orman, "Kaç senedir transfer aynı şekilde gidiyor. Son süreçlerde biraz daha hızlanıyoruz. Aynı şekilde devam edecek. Beşiktaş hiç kimseyi almasa bile ligin en büyük favorisidir. Mevkiler var, isimler geçiyor. Negredo da onlardan biri. Bir kurumun bütün sorumluluğu bizim omuzlarımızda. Futbol yöneticiliği, duygusallığı kaldıran bir şey değil, taraftarlık öyle." ifadelerini kullandı.

Transferde hamle yapmayı istedikleri mevkiler bulunduğunu kaydeden Orman, "9 numarada hamle yapmak istiyoruz. Gökhan Töre'nin sakatlanması şanssızlık oldu. Belki kanatta transfer yapacağız. Hazırlık dönemiyle beraber stoper de düşünülebilecek bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezonun sonundan itibaren ismi Beşiktaş ile anılan Jeremain Lens'e değinen Orman, "İyi futbolcu ama bizim şu anda gündemimizde değil. Fenerbahçe ile rekabet yaratmak istemek için gündeme taşıyorlar. Tabii ki alternatiflerimiz var." diye konuştu.

Takımda Pedro Franco, Denys Boyko ve Alexander Milosevic'in durumlarının ne olacağı yönündeki soruyu Orman, "Hepsi kaliteli oyuncular, forma şansı bulamazlarsa kiraya vereceğiz. Teklifler geliyor, bakıyoruz. Kurum menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre hareket edeceğiz. Çok ahlaklı oyuncular ama netice itibarıyla bu ticari ilişki, bakacağız." diye yanıtladı.



"Hissi düşünmeyiz"

Zaman zaman Avrupa kulüplerinin gündemine gelen Oğuzhan Özyakup'un haklarının tamamen Beşiktaş'a geçmesinin hatırlatılması üzerine Orman, "Oğuzhan bu takımın kaptanı. Kaptanlık yaptığı takımda dünyanın en büyük oyuncuları oynuyor. O şans fazla gelmez. Hangi oyuncu olursa olsun hissi düşünmeyiz." diye konuştu.

Orkan Çınar'ın transferinin ardından Türkiye'den başka oyuncunun alınıp alınmayacağı sorusuna Orman, "Türkiye'den Orkan'ı aldık. Büyük bir yetenek. Alıp kiraya vereceğimiz oyuncular olabilir. Beşiktaş'ta forma bulmak çok zor, çok önemli oyuncular var ama forma şansı bulamıyorlar. Genç oyuncunun gelip Beşiktaş'ta forma alması çok zor. Alıp bir iki seneye hazırlanması için kiralık verebiliriz." şeklinde cevap verdi.



"Herkes haddini bilsin"

Transferde Burak Yılmaz'ın gündeme gelip gelmeyeceği konusunda ise Orman, şunları söyledi:

"Babası bizim ağabeyimizdir. Burak Beşiktaşlı, Beşiktaş'ta top oynadı. Beşiktaş'a karşı terbiyesizlik yapıp gitmedi. Beşiktaş aldı, oynatmadı ve takasta kullandı. Bir maçta istenmeyen durum oldu. Beşiktaş'ı taraftar yönetmiyor, Beşiktaş'ı biz yönetiyoruz. Taraftarların fikirleri önemli mi, tabii ki önemli. Taraftarları kale almayacak şekilde zaten hareket etmeyiz. Taraftar istiyor diye de bir hareket yapmayız. Herkes haddini bilsin, herkes işine baksın. Biz işimizi yapıyoruz, herkes de işini yapsın."

Başkan Orman, eski futbolcuları Demba Ba'ya da kapılarının her zaman açık olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş tarihinde sembol olan oyunculardan biri, sevdiğimiz bir oyuncumuz. Bildiğim kadarıyla orada 1,5 senelik kontratı var. Onun netleşmesi lazım. Her zaman Beşiktaş'ın kapısı ona açık. Ne zaman olsa gelir." değerlendirmesinde bulundu.



"Trabzonspor da şampiyon olmalı"

Süper Lig'deki rakiplerini değerlendiren Orman, şöyle konuştu.

"Fenerbahçe ve Galatasaray her zaman Beşiktaş'ın rakibidir. Trazonspor da bu sene çok istiyor. Rekabetin artması açısından Trabzon'un iyi sezon geçirmesini istiyorum. Biz her sene şampiyon olmak istiyoruz ama Trabzon da şampiyon olmalı. Uzun zaman oldu. Başakşehir'in iyi kadrosu vardı, iyi takviyeler yaptılar. Herkes en iyisini yapmak için uğraşıyor."

Forma satışlarının iyi gittiğini anlatan Orman, kendisinin ve yöneticilerin siyah-beyazlı formaları giydiklerine dikkati çekerek, "Hepimiz taraftarız, formayı giymek ve gezmek istiyoruz. Taraftarlarımız da bizim üzerimizde görsün istiyorum. Beşiktaş kurumunu temsil ederken taraftara karşı da kulübü temsil ediyorum. Taraftarlarla aramda inanılmaz iletişim var. Beni destekliyorlar." diye konuştu.

Kamp çalışmalarını ve antrenmanların yapıldığı Marbella bölgesini de değerlendiren Orman, "Burası tatil bölgesi. Ülkemizin cennet olduğunu daha iyi anlıyoruz. Deniz de burada soğukmuş. Tatil yapmak için Türkiye'ye gelsinler. Hazırlık maçlarında şans bulamayan bazı oyuncuları görmemiz lazımdı. Hoca onlara öncelik verdi, iyi yapıyor. İyi oyuncularımız var ama forma şansı veremiyoruz. Onlar da eksiklerini ve artılarını görme fırsatı buldu." ifadelerini kullandı.