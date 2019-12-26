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Beşiktaş Kulübü: Mensah'ın transferi ile ilgimiz yoktur

Beşiktaş Kulübü, İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Bernard Mensah'ı devre arasında transfer edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

SPOR 26.12.2019, 12:43
Beşiktaş Kulübü: Mensah'ın transferi ile ilgimiz yoktur

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın futbol takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur." denildi.

25 yaşındaki Ganalı futbolcunun Mayıs 2022'ye kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: AA
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