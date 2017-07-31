Santrafor ve stoper transferine yoğunlaşan Beşiktaş, şartların oluşması durumunda Jeremain Lens'i de kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

İlk olarak Mayıs ayında Lens ve menajeri ile temasa geçen ve olumlu yanıt alan siyah-beyazlılar, Sunderland'in istediği 6.5 milyon Euro bonservis bedeli yüzünden vazgeçme aşamasına gelmişti. Aradan geçen 2 ay sonunda Hollandalı oyuncu ve kulübü ile yeniden görüşen Beşiktaş transfer komitesi, oyuncunun gelmeye istekli olması ve istenen şartlara tamam demesiyle yeniden Sunderland'in kapısını çaldı. Ancak bu kez ilk etapta 6 milyon Euro isteyen Sunderland kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama isteğini ileten yönetim, son çare satın almak olursa 3 milyon Euro ödemeyi düşünüyor.





Beşiktaş İspanya'daki 3. hazırlık maçında berabere kaldı





Beşiktaş İspanya kampındaki 3. hazırlık maçını Real Betis ile oynadı. Estadio Municipa De La Linea Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.



PEPE İLK KEZ BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ



Beşiktaş'ın yeni stoperi Pepe, Real Betis karşılaşmasında siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi. 5 Temmuz'da Beşiktaş'a imza attıktan sonra tatile çıkan ve İspanya kampında takıma katılan Pepe hazır olmadığı için Valladolid ve Las Palmas karşısında forma giymemişti. Portekizli stoper Şenol Güneş tarafından Real Betis karşılaşmasının ilk onbirine alınırken partneri Dusko Tosic oldu. 45 dakika forma giyen Pepe ikinci yarıda yerini Mitrovic'e bıraktı. Şenol Güneş ayrıca Talisca ve Quaresma'ya da hazırlık kampında ilk kez forma verdi. Bir diğer yeni transfer Orkan Çınar da maça yedekler arasında başladı ve 71. dakikada oyuna dahil oldu.



TALİSCA İLK YARIDA FORVET, İKİNCİ YARIDA SAĞ KANATTA OYNADI



Las Palmas maçında aldığı darbe ile hafif bir sakatlık yaşayan ve dünkü idmanda takımla çalışmayan Cenk Tosun, Real Betis maçının kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Şenol Güneş, Cenk Tosun'un yerine Mustafa Pektemek'e görev vermek yerine Anderson Talisca'yı forvet olarak sahaya sürdü. Talisca'nın arkasında Quaresma, Oğuzhan ve Babel yer alırken Atiba'nın yanında Tolgay Arslan oynadı. Anderson Talisca, Quaresma'nın oyundan çıkıp Mustafa Pektemek'in girmesiyle birlikte bu kez sağ kanatta görev yaptı.



Diğer hazırlık karşılaşmalarına nazaran ilk yarıda sahada daha iyi bir Beşiktaş vardı. Babel ve Quaresma ile ataklara yön vermeye çalışan Beşiktaş, 30.dakikada Betis kalecisi Adan'ın elinden kaçırdığı topa Tosic'in vurduğu kafa ile 1-0 öne geçti. Henüz ilk maçını oynayan Pepe'nin takım arkadaşlarına uyum sağlamaya çalıştığı gözlenirken kalesinde 3 pozisyon veren siyah-beyazlılar, şansın da yardımı ile ilk yarıyı gol yemeden 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarı ise daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Cılız atakların görüldüğü bu devrede her iki takım da gol pozisyonuna girmekte zorlanırken Real Betis'in golü serbest vuruştan geldi. 72. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Nahuel, Fabricio'nun kapattığı köşeden toğu ağlara gönderdi ve eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda Real Betis'in baskısı gol getirmedi ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



İSPANYA KAMPI TAMAMLANDI



Beşiktaş, Real Betis maçı ile İspanya kampını tamamladı. Marbella kampında 8 günde 3 hazırlık maçı oynayan siyah-beyazlılar, Betis maçı öncesinde Valladolid ile 2-2 berabere kalırken Las Palmas'a da 4-1 yenilmişti. Bu gece İstanbul'a dönecek olan Kara Kartallar, yarını izinli olarak geçirecek ve Süper Kupa'da Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına salı günü başlayacak.



Adriano ve Oğuzhan Betis maçı sonrası konuştu



Beşiktaş'ın iki önemli oyuncusu Adriano ve Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın Real Betis ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Zor bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Adriano, "Geçen sezonu şampiyon bitirdik. Herkes bunun bilincinde. Bunu bir üst seviyeye taşımamız lazım. Yüzde yüz değiliz, hocayla da konuşuyoruz. Hepimizden yüzde yüzün daha fazlasını istiyor. Takımın yürümesi için bu lazım. Yüzde yüzü bulmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.



Marcelo'nun gidişi hakkında da konuşan Brezilyalı oyuncu, "Önemli bir oyuncuyu kaybettik ama kadromuzda geçmişten gelen iyi savunma oyuncuları var. Pepe'nin gelmesiyle savunma hattı daha iyi olacak. Bugün kazanmak istiyorduk ama maalesef kazanamadık. Zor bir sezon bizi bekliyor. Elimizden geldiğince çalışıp, üstüne koyup başarılı olacağız. Bu seneyi, geçen seneye göre daha kolay yapacağız" diye konuştu.



Oğuzhan Özyakup ise Çin kampının kendileri için iyi bir tecrübe olduğunu söyleyerek Pepe transferini değerlendirdi:



"Pepe şu anda uyum süreci içerisinde. Marcelo ilk geldiğinde çabuk uyum sağlamıştı, Pepe de yavaş yavaş bize adapte olacak ve çok iyi katkı verecektir" diye konuştu.