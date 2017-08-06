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Beşiktaş, Lens'i resmen açıkladı

Beşiktaş, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiliz ekibi Sunderland'te bulunan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens için kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, Lens'i resmen açıkladı

Beşiktaş, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiliz ekibi Sunderland'te bulunan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens için kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı. 

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Jeremain Marciano Lens'in transferi konusunda kulübü Sunderland ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kap #lens #beşiktaş
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