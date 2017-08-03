Banvit hakkında flaş karar
Banvit hakkında flaş karar
Rekor kırdı
Rekor kırdı
İstanbul'da çok sayıda adrese baskın yapıldı
İstanbul'da çok sayıda adrese baskın yapıldı
İşte Mehmet Görmez’in yeni görevi
İşte Mehmet Görmez’in yeni görevi

Beşiktaş, Negredo transferinde mutlu sona ulaştı

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medyada paylaştığı videoda Negredo, yeni transferlerden Pepe'nin "Beşiktaş'a gel." çağrısını, "Beşiktaş'a geliyorum." diye yanıtladı.

Beşiktaş, Negredo transferinde mutlu sona ulaştı

Beşiktaş Kulübü, İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

Transfer görüşmeleri yapılan Negredo, siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Beşiktaş'a geliyorum." dedi.

Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın yeni transferlerden Pepe'yi telefonla arayarak "Merhaba dostum, nasılsın? Beşiktaş'a gel." demesiyle başlayan videoda Pepe, "Merhaba Quaresma, Beşiktaş'a geliyorum." yanıtını veriyor. Daha sonra Negredo'yu arayan Pepe, Quaresma'nın kendisine yaptığı çağrıyı İspanyol golcüye yineliyor. Negredo ise bunun üzerine, "Merhaba Pepe. Tabii Beşiktaş'a geliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Instagram hesabından siyah-beyazlı formayı giyen Negredo'nun kartal işareti yaptığı fotoğrafı paylaşarak, "Hayırlı olsun. Hoş geldin Beşiktaş'a." yorumunu yaptı.

Öte yandan Beşiktaş'ın Instagram'daki hesabından yapılan paylaşımda ise siyah-beyazlı formayı giyen Negredo'nun Beşiktaş Kulübü yöneticileri Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile fotoğrafı yer aldı.

Kariyerinde Real Madrid, Sevilla ve Manchester City gibi takımlarda forma giyen Negredo'nun bonservisi, Valencia Kulübünde bulunuyordu. Geçen sezonu İngitere'nin Middlesbrough takımında kiralık geçiren 31 yaşındaki santrfor, Premier Lig'de 36 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #negredo #transfer #mutlu #son
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Gasp yalanını ayak izleri ortaya çıkardı!
Sonraki Haber
İçişleri Eski Bakanının kardeşi hayatını kaybetti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.